Campionato regionale prove multiple: Clelia Brognoli vince il titolo Juniores

Medaglia d’argento per Giulia Anderbegani nelle Allieve e Cesare Fumagalli nelle Promesse

A Padova in gara le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti

PADOVA – Al Palaindoor di Padova si sono svolti i Campionati Regionali di prove multiple, validi anche per il titolo del Comitato Lombardia. In gara 50 atleti della categoria Allieve (17 lombarde), 59 Allievi (24 lombardi), 31 Juniores maschile (14 lombardi), 30 tra Juniores/Promesse/Seniores al femminile (14 lombarde) e 19 Promesse/Seniores (3 lombardi).

Sette specialità per l’Eptathlon Juniores, Promesse e Seniores (60m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 60hs, salto con l’asta e i 1000m), cinque per il Pentathlon tutte le categorie femminili e gli Allievi (60hs, salto in alto, getto del peso, salto in lungo 800m). Vince il titolo tra le Juniores Clelia Brognoli (Virtus Calco) con 2673 punti, 10”67 sui 60hs, 1,50m nel salto in alto migliorando 3cm il primato personale, 9,00m nel getto del peso, 4,67m nel salto in lungo e 2’44”35 sugli 800m nuovo primato personale.

Due medaglie d’argento per i lecchesi. Giulia Anderbegani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ tra le Allieve con 3214 punti (primato personale): 9”18 sui 60hs, 1,56m nel salto in alto uguagliando il primato personale, 10,09m nel getto del peso migliorando di ben 90cm il personale, 5,13m nel salto in lungo e 2’44”51 sugli 800m abbassando 2”23 il primato.

Secondo anche Cesare Fumagalli (Virtus Calco) che migliora il primato personale con 2837 punti (123 punti in più). Sui 60m 7”79 nuovo primato personale con 15 centesimi in meno, 5,13m nel salto in lungo, 7,54m nel getto del peso, 1.50m nel salto in alto, 11”42 sui 60hs, 2,70m nel salto con l’asta e 3‘19”15 sui 1000m.

