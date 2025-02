Campionato regionali lanci: vincono Riccardo Asperges nel martello e Matteo Masetti nel giavellotto

Giacomo Arienti secondo nel giavellotto tra gli Juniores

Terzi Elisa Dozio (Juniores) nel disco e Andrea Magni nel martello (Juniores)

MARIANO COMENSE (CO) – Week-end con il Campionato regionale lanci lunghi, in gara le categorie Giovanile (Allieve/Juniores), Promesse e Assolute. Due giorni di pioggia per gli atleti che hanno gareggiato nel disco, giavellotto e martello, in gara anche il getto del peso senza titolo.

Due titoli per i gialloblu: Riccardo Aspergs (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vince tra gli Juniores nel lancio del martello con 54,68m, al 3° posto Andrea Magni (Up Missaglia) con 48,35m col nuovo primato personale. L’altro titolo l’ha vinto Matteo Masetti nel lancio del giavellotto con 58,25m. Nel lancio del giavellotto 2° posto per Arienti Giacomo (Up Missaglia) nel Giovanile (Allievi/Juniores) con 45,78m, 24° William Idili (Virtus Calco) con 19,88m, Elisa Dozio 3^ tra nella Giovanile con 33,43m.

Nella gara del getto del peso, senza il titolo, Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince tra le Juniores con 12,37m, 3^ Francesca Prince Kouton (Up Missaglia) con 8,45m. Nel getto del peso per la categoria Allieve 5^ Beatrice Ferin (Virtus Calco) con 10,10m; nel getto del peso Assoluti 7° posto Leonardo Origgi (Up Missaglia) con 8,85m.