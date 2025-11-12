Canoa. Exploit di Marilù Brambilla alla Maratona dell’Ardèche: successo e miglior tempo femminile

La giovane atleta del Ck Rivabella, 15 anni il prossimo gennaio, ha ottenuto un risultato di prestigio

Il presidente Claudio Bettinazzi: “Possiamo dire di aver chiuso questa stagione sportiva con il botto!”

LECCO – Risultato strepitoso per la giovanissima (15 anni il prossimo gennaio) Marilù Brambilla, stellina del Canoa Kayak Rivabella di Lecco, alla prestigiosa maratona internazionale dell’Ardèche in Francia. Si tratta di una delle più famose maratone europee di canoa, giunta quest’anno alla 41^ edizione.

Al termine dei 32 chilometri (che alternano tratti facili ad altri più tecnici), con partenza da Vallon Pont d’Arc e arrivo a Saint Martin d’Ardèche, Marilù Brambilla ha vinto la categoria Under 18 facendo segnare anche il miglior tempo assoluto tra le donne per quanto riguarda le barche singole.

“Un risultato eclatante – ha commentato il presidente Claudio Bettinazzi -. Era la più giovane atleta in gara e all’arrivo anche i giudici, increduli, si sono riservati di fare ulteriori verifiche perché sembrava impensabile che un’atleta della sua età potesse battere le avversarie della categoria Senior. Probabilmente, a giocare a suo favore, il fatto che fosse un’atleta ‘sconosciuta’. Dobbiamo pensare che la partenza di questa gara è un vero e proprio marasma con centinaia di imbarcazioni al via, Marilù è riuscita a partire davanti a tutte senza attirare l’attenzione delle più forti atlete Senior che si sono marcate tra loro ma non si sono accorte che davanti avevano la nostra atleta; così ha tagliato il traguardo con un minuto di vantaggio su tutte”.

Il risultato, al di là di tutto, è di grandissimo spessore: “Marilù in questi anni è stata capace di stupirci in tutti i modi e, ancora una volta, ha dimostrato di essere una grande atleta. Sappiamo che è forte sulle lunghe distanza, ma non è scontato a quell’età avere la capacità di gestire al meglio le forze senza scoppiare. In questo caso si è davvero superata, specialmente se pensiamo che è arrivata al 102° posto della classifica generale. Possiamo dire di aver chiuso questa stagione sportiva con il botto!”

Per quanto riguarda gli altri risultati del Ck Rivabella, nel K1 Senior maschile, ottima prestazione di Luca Riva che ha chiuso nella top ten con un prestigioso 9° posto (44° generale). 23° posto per Iacopo Brambilla (92° generale); 24° Francesco Brossa (95° generale) ; 25° Sebastiano Del Duca (96° generale). Nei Master 13° Stefano Brambilla (115° generale); 34° Claudio Bettinazzi (206° generale) e 42° Luciano Pesatori (252° generale). Nella categoria K2 Misto 15° posto (259° assoluto) per Nadir Bugana e Amalia Bugana (padre e figlia).