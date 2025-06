Canoa. Giornata di festa per il CK 90 e la Croce Rossa Lecco

I volontari della Cri in uscita canoistica a Vercurago

“Un appuntamento che favorisce aggregazione e divertimento”

VERCURAGO – Anche quest’anno la società sportiva Canoa Kayak 90 e la Croce Rossa Italiana di Lecco si sono incontrate in riva al lago di Vercurago per una mattinata di sport e divertimento. L’appuntamento è ormai diventato tradizionale e molto apprezzato dai volontari della Cri.

Nella mattinata di domenica 29 giugno a diversi volontari è stata concessa la possibilità di provare le canoe della società sportiva vercuraghese, assistiti dal maestro Felice Farina. I volontari della Cri hanno prima ricevuto i primi rudimenti per stare su una canoa e poi sono usciti in compagnia di diversi membri del CK 90 per una breve escursione in compagnia.

Grande soddisfazione è stata espressa da Emilia Tenzi, Referente del gruppo sportivo della CRI Lecco. “Noi del gruppo sportivo facciamo quest’uscita con il CK 90 tutti gli anni, serve per fare aggregazione. Loro ci insegnano le basi e poi ci fanno fare un breve giro, per noi è un momento per stare insieme, di svago e divertimento”.