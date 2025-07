Canoa. Il Ck Rivabella in Bosnia per la Coppa del Mondo, Corti brilla nella sprint

Ottimo piazzamento per l’atleta Lorenzo Corti, 17° posto per Luca Riva nella mass start

BOSNIA ERZEGOVINA – Lo scorso weekend a Banja Luka, in Bosnia, si è svolta una tappa di Coppa del Mondo di canoa discesa riservata alla categoria senior, che ha visto impegnati due atleti del CK Rivabella: Lorenzo Corti e Luca Riva.

La competizione si è articolata su tre prove: una gara classica a cronometro (4,5 km), una sprint con qualifica e finale riservata ai migliori 15 tempi, e infine una mass start, che ha visto ben 55 atleti partire contemporaneamente lungo il fiume.

Il risultato di maggior rilievo per il club lecchese è arrivato proprio nella sprint, dove Lorenzo Corti ha conquistato un prestigioso settimo posto in finale, unico tra gli italiani a qualificarsi per l’atto conclusivo. Un piazzamento che conferma il valore dell’atleta, già protagonista in precedenti competizioni internazionali.

“Ho affrontato questa Coppa del Mondo con l’obiettivo di fare una buona gara sprint, perché non ero riuscito a prepararmi per le prove lunghe a causa di un infortunio”, ha dichiarato Corti. “Fisicamente stavo bene e ho fatto una buona gara, anche se ho commesso un piccolo errore sul finale. Nel complesso, però, è stata una prova di alto livello e sono contento del risultato. Ora mi prendo due settimane di riposo, poi da agosto inizierò a prepararmi per le selezioni in Repubblica Ceca, in vista dei Mondiali Sprint senior che si terranno nella terza settimana di settembre”.

Buona anche la prestazione di Luca Riva che si è distinto nella mass start con un 17° posto finale, nonostante una partenza complicata in cui è rimasto chiuso e ha perso tempo prezioso. La società si è detta soddisfatta del lavoro dei propri atleti, che hanno saputo confrontarsi con il meglio del panorama internazionale.

Un weekend ricco di emozioni e risultati incoraggianti per il CK Rivabella, che conferma la propria presenza ai massimi livelli della canoa discesa mondiale.