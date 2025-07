Canoa Kayak. Lorenzo Corti terzo nella gara a squadre ai Mondiali Under 23

“Sapevamo di poter far bene. Vincere una medaglia è sempre una grossa soddisfazione”

LECCO – Un fine settimana importante per il canoista lecchese Lorenzo Corti impegnato nei Campionati Mondiali Under 23 a Solkan in Slovenia. La stella del Canoa Kayak Rivabella ha sfiorato la medaglia nella gara sprint individuale e ha conquistato un brillante terzo posto nella gara sprint a squadre.

Dopo aver centrato la finale diretta con il terzo tempo di giornata nelle qualificazioni, nella gara più importante Lorenzo Corti ha commesso un piccolissimo errore di traiettoria: “Purtroppo un errore che mi è costato molto caro perché, alla fine, ho concluso al 6° posto anche se a un solo decimo di secondo dalla medaglia d’argento – ha raccontato Lorenzo -. Non nascondo che la medaglia nella sprint era il mio obiettivo. Nonostante il piccolissimo errore, il cronometro dice che posso giocarmela con i migliori del mondo”.

Un infortunio a inizio stagione ha complicato un po’ il percorso di preparazione del lecchese che, nella prossima stagione, conta di tornare competitivo anche nella discesa classica oltre che nella sprint. Lorenzo Corti, però, si è rifatto nella gara a squadre dove è salito sul terzo gradino del podio con i compagni Matteo Bottini (Shock Wave) e Roberto Lonardi (C.R. Pescantina Bussolengo) in 54.98, prima Repubblica Ceca (54.30) e seconda Slovenia (54.84).

“Sapevamo di poter far bene e vincere una medaglia è sempre una grossa soddisfazione perché, alla fine, sei li a competere coi più forti” ha concluso Corti che nelle prossime ore partirà alla volta della Bosnia Erzegovina dove è in programma una tappa di Coppa del Mondo Senior. Inutile dire che la sua attenzione è sempre rivolta alla prova sprint. Assieme a lui in azzurro ci sarà anche Luca Riva, un altro atleta del Canoa Kayak Rivabella. Di sicuro una bella soddisfazione per la squadra del presidente Claudio Bettinazzi.