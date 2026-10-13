Canoa Kayak Rivabella: 5 titoli regionali di lunga distanza alla Calolzio-Brivio

Titoli lombardi in singolo per Pietro Corti, Luca Riva, Claudio Bettinazzi

In doppio per Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli (K2) e Sebastiano Del Duca e Massimiliano Valsecchi (C2)

CALOLZIOCORTE – Gli atleti del Canoa kayak Rivabella di Lecco hanno partecipato in massa alla tradizionale gara di casa Calolzio-Brivio organizzata domenica scorsa dal Ck ’90 di Vercurago. Ricco bottino per la società guidata dal presidente Claudio Bettinazzi che ha conquistato ben cinque titoli regionali nella gara valida per il campionato lombardo di lunga distanza.

“Accanto ai campionati regionali di discesa classica e sprint, c’è anche il campionato regionale lunga distanza che contempla prove di lunghezza superiore ai 4,5 km. La Calolzio-Brivio, lunga 7,2 km, rientra in questa tipologia di gare che prevede sia l’utilizzo di barche da discesa che da velocità – ha spiegato Bettinazzi -. Il percorso è quello tradizionale: partenza da Calolzio con alcune difficoltà solo nel primo chilometro, poi tanta acqua piatta dove escono le doti di resistenza degli atleti. Per Allievi e Cadetti percorso ridotto (4,2 km) con partenza dalla località Fornasette”.

Andando in ordine di categoria, nella Allievi, 4° e 5° posto per i fratelli Lorenzo e Nicola Dell’Oro. Doppio podio nella categoria Cadetti: 2° Daniele Cagliani e 3° Nicola Bonaiti, sempre per il Ck Rivabella 4° Nicolò Tocchetti. Nelle Cadette 3° posto per Margherita Cattaneo. Nei Ragazzi il primo titolo regionale con la vittoria di Pietro Corti, seguito al 2° posto dal compagno di squadra Simone Baccaro, 6° Alessandro Cassamagnaghi. Nella stessa categoria, in gara con il K2 da velocità, hanno vinto la gara e il titolo regionale Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli.

Nella categoria Senior nuovo successo e nuovo titolo regionale per Luca Riva, seguito a pochi secondi di distanza dal compagno di squadra Francesco Brossa, 2°. Al 7° posto troviamo Gioele Rota e all’8° posto Nicola Brighenti. Nel C2 Senior successo e titolo per Sebastiano Del Duca e Massimiliano Valsecchi. Nei Master C+D William Fumagalli chiude al 3° posto, mentre nei Master E+F il presidente Claudio Bettinazzi ha chiuso al 2° posto conquistando comunque il titolo regionale perché la gara è stata vinta da un atleta della Liguria.

Questa gara, solitamente, segna anche la conclusione della stagione agonistica per il Canoa Kayak Rivabella, ma non quest’anno perché domenica è in programma la trasferta a Sestri Levante (GE) per una gara di surfski sul mare.