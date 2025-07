Canoa Kayak Rivabella: doppio titolo italiano per la squadra Juniores

Massimo Bettinazzi, Pietro Mechilli e Riccardo Rosa vincono sia la sprint che la classica

A Valstagna, sul fiume Brenta, il recupero del campionato italiano Junior e Senior rinviato lo scorso giugno

VALSTAGNA (VI) – Due titoli italiani a squadre, sprint e classica, per gli Juniores del Canoa Kayak Rivabella di Lecco. Un risultato per certi versi inaspettato visto che la squadra lecchese era composta da due atleti più piccoli, della categoria Ragazzi, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli, e un solo Junior effettivo, Riccardo Rosa.

Il terzetto si è vestito di tricolore sia nella gara sprint, dove ha vinto per 1 secondo, sia nella gara classica, dove ha vinto per 12 secondi: “Un risultato che ci riempie di orgoglio – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. E’ la conferma del valore di questi ragazzi con Massimo e Pietro che hanno gareggiato contro atleti di 2/3 anni più grandi”.

La gara si è svolta sul fiume Brenta, a Valstagna (VI), con l’organizzazione del Canoa Club Pescantina. Era il recupero del campionato italiano Junior e Senior in programma lo scorso giugno sul fiume Noce, in Trentino, e rimandato a causa di una piena che non ha permesso lo svolgimento in sicurezza.

“Proprio il cambio di data non ha consentito la presenza dei nostri tre Senior più forti assenti per impegni presi in precedenza. Questo ci ha lasciato un po’ di rammarico, compensato in parte dal risultato degli Junior – ha spiegato ancora il presidente -. Se pensiamo che Pietro Corti e Luca Riva, due settimane fa in Coppa del Mondo, avevano fatto segnare i migliori tempi della nazionale azzurra rispettivamente nella sprint e nella classica, era molto probabile che a Valstagna potessero giocarsi la medaglia più importante sia in singolo che a squadre”.

Per quanto riguarda gli altri risultati: 4° posto sia nella sprint che nella lunga per Beatrice Bettinazzi (Junior), nei Senior Matteo Pasquale è arrivato 14° nella sprint e 16° nella classica. Nella gara a squadre Senior sprint, infine, 7° posto per Matteo Pasquale, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli. Alle premiazioni era presente anche il campione olimpico lecchese Antonio Rossi, in qualità di reggente temporaneo della Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK) dopo l’elezione a presidente del CONI di Luciano Buonfiglio.