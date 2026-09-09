Canoa Kayak Rivabella: doppio titolo regionale sprint in Valtellina

Successo per Beatrice Bettinazzi nella categoria Junior

Oro anche nella gara a squadre Junior per Corti, Mechilli e Massimo Bettinazzi

LECCO – Nello scorso fine settimana trasferta ad Albosaggia, in Valtellina, per il Canoa Kayak Rivabella che ha affrontato la gara sprint sul fiume Adda, valida per il campionato regionale Junior e Senior. La prova, organizzata dalla Polisportiva Albosaggia, si è svolta su un tratto di fiume molto tecnico alla confluenza col torrente Mallero.

A fare classifica la migliore delle due manches, con il club lecchese che è tornato a casa con due titoli regionali. La prima a laurearsi campionessa lombarda è stata Beatrice Bettinazzi che ha trionfato nella categoria K1 Juniores. L’altro alloro è arrivato da tre giovani della categoria Ragazzi (Pietro Corti, Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi) che hanno affrontato la gara a squadre negli Juniores, la categoria superiore, vincendo il titolo.

Per quanto riguarda gli altri risultati, a livello giovanile, 4° posto di Lorenzo Dell’Oro negli Allievi, mentre nei Cadetti 2° Daniele Cagliani, 4° Nicolò Tocchetti e 8° Nicola Bonaiti. Questi tre atleti si sono cimentati nella gara a squadre cogliendo l’argento. Nelle Cadette, invece, ottimo secondo posto di Margherita Cattaneo. Nella categoria Ragazzi 2° Massimo Bettinazzi, 3° Pietro Corti, 5° Pietro Mechilli e 9° Alessandro Cassamagnaghi. Nei Senior Gioele Rota chiude al 3° posto, mentre nei Master E+F Claudio Bettinazzi sale sul gradino del podio. Cassagnaghi, Rota e Claudio Bettinazzi, infine, hanno affrontato la gara a squadre Senior chiudendo al 2° posto.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato, che gli atleti capitanati dal presidente Bettinazzi sono ripartiti alla volta di un vero e proprio tour de force nel Sud Italia: ad attenderli ben 6 gare tra giovedì e domenica nelle sedi di Policastro Bussentino (Salerno), Cassino (Frosinone) e Arrone (Terni).