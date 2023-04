Canoa Kayak Rivabella. Lorenzo Corti stacca il pass per europei e mondiali Senior

A Valstagna il 18enne lecchese centra anche la qualificazione ai mondiali Junior

Il presidente Claudio Bettinazzi: “E’ stato bravo, il risultato nella categoria Senior non era affatto scontato, anzi…”

VALSTAGNA (VI) – Che potesse partecipare ai mondiali Juniores (a meno di grossi colpi di scena) era già stato messo in conto, ma il giovane Lorenzo Corti questa volta ha fatto molto di più. Il campioncino del Canoa Kayak Rivabella, 18 anni il prossimo giugno e residente a Vercurago, è stato protagonista lo scorso week-end a Valstagna (VI) sul fiume Brenta.

La gara nazionale, infatti, era valida come prova di selezione per i campionati mondiali Junior e Senior e per i campionati europei Senior: “Lorenzo Corti, in virtù dei tempi fatti segnare lo scorso fine settimana, ha ottenuto la qualificazione in maglia azzurra per tutte e tre le competizioni – ha spiegato il presidente Claudio Bettinazzi -. Se la qualificazione tra gli Juniores poteva essere un risultato sulla carta prevedibile, molto più complicato era ottenere la qualificazione nella categoria superiore. Bravo perché è riuscito a stupirci ancora una volta dimostrando di essere competitivo sia nella sua categoria sia tra i Senior”.

Lorenzo Corti (ora sta affrontando due settimane di raduno con la nazionale italiana prima in Repubblica Ceca e poi in Germania) parteciperà quindi ai campionati europei Senior di Skopje (Macedonia) dal 14 al 21 maggio; a giugno sarà al via dei campionati mondiali sprint Senior ad Augsburg (Germania) e a luglio vestirà di nuovo la maglia azzurra ai mondiali Junior a Roudnice nad Labem (Repubblica Ceca)… insomma, occhi puntati su questa giovane promessa del kayak nazionale!

I risultati del Ck Rivabella

Per quanto riguarda i risultati del Ck Rivabella alla due giorni vicentina, nella gara sprint, argento di Massimo Bettinazzi nei Cadetti. Nei Ragazzi successo di Riccardo Frigerio, mentre Riccardo Rosa non trova l’accesso alla finale. Anche Beatrice Bettinazzi, categoria Ragazze, non è riuscita ad accedere alla finale. Negli Junior vittoria di Lorenzo Corti, mentre il compagno di squadra Iacopo Brambilla non ha centrato la finale. Nei Senior 6° Luca Riva, 12° Matteo Pasquale, niente finale per Francesco Brossa. Edoardo Auriemma, dopo aver mancato la finale nel C1 Senior, è arrivato 3° nel C2 Senior con Massimiliano Valsecchi.

Nella gara classica (4 chilometri) Massimo Bettinazzi vince nei Cadetti A. Riccardo Frigerio bissa il successo del sabato nei Ragazzi, mentre Riccardo Rosa è 11°. Nella pari categoria femminile Beatrice Bettinazzi è 5^. Negli Junior, nemmeno a dirlo, vittoria di Lorenzo Corti, seguito da Iacopo Brambilla all’8° posto. Nei Senior 7° Luca Riva, 18° Matteo Pasquale e 19° Francesco Brossa. Bronzo per il C2 Senior di Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi. Chiude Claudio Bettinazzi con l’argento nei Master E.

“Una trasferta più che positiva per tutta la squadra – ha detto il presidente Bettinazzi -. Sicuramente da sottolineare i risultati di Lorenzo Corti: la qualificazione soprattutto per i due importantissimi appuntamenti Senior rappresenta una bella soddisfazione non solo per lui ma per tutto il gruppo”.