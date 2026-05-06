Canoa Kayak Rivabella: Luca Riva è campione italiano U23 nella discesa classica

4 gare in 3 giorni: week-end di super lavoro per i lecchesi impegnati sul fiume Stura di Demonte

Nelle gare nazionali Ragazzi argento per Pietro Corti (sprint) e bronzo per Massimo Bettinazzi (sprint)

GAIOLA (CN) – Un vero e proprio tour de force per il Canoa Kayak Rivabella di Lecco che, nel week-end scorso, ha partecipato a quattro gare in tre giorni sul fiume Stura di Demonte nel comune di Gaiola, in provincia di Cuneo. In cabina di regia l’Asd Stiera che ha organizzato una gara nazionale sprint al venerdì, una nazionale sprint e una nazionale classica al sabato valide per il campionato italiano Under 23 e un’ultima gara nazionale classica la domenica.

“La sprint era di circa 400 metri, mentre la gara classica di circa 4,5 km, entrambi i tracciati erano decisamente belli con rapide che bisognava essere capaci di interpretare, sicuramente questa è una delle gare più belle di tutto il circuito tanto che c’è la possibilità che venga candidata per le gare di Coppa del Mondo nel 2028 – ha spiegato Claudio Bettinazzi, presidente del Ck Rivabella -. E’ stato un week-end decisamente impegnativo con gli atleti che sono arrivati a disputare anche sei gare se si contano le prove a squadre. Sicuramente gli atleti sono stati chiamati a un super lavoro che ha inciso anche sulle prestazioni”.

Il Ck Rivabella, però, è tornata a Lecco dall’impegnativa trasferta con lo splendido titolo di campione italiano Under 23 conquistato da Luca Riva nella discesa classica del sabato: “Un risultato davvero importante – ha commentato il presidente Bettinazzi -. Luca è stato davvero bravo a dare il meglio di sé nel giorno giusto. Oltre al titolo italiano Under 23 ha conquistato anche il 3° posto nei Senior, con i primi tre racchiusi in solo 2 secondi a testimonianza del valore della sua prestazione”.

Per quanto riguarda gli altri risultati, nella discesa classica del sabato pomeriggio, 27° posto per Francesco Brossa (Senior). Nella categoria Ragazzi 4° Pietro Corti, 7° Massimo Bettinazzi, 8° Pietro Mechilli, 9° Simone Baccaro. Bettinazzi, Mechilli e Baccaro hanno partecipato anche alla gara a squadre nella categoria superiore (U23) chiudendo al 6° posto. Nella sprint del sabato (valida per gli italiani U23) Luca Riva ha chiuso 12° e Francesco Brossa 28°. Nei Ragazzi medaglia d’argento per Pietro Corti, 5° Massimo Bettinazzi, 8° Pietro Mechilli, 11° Simone Baccaro. Bettinazzi, Mechilli e Baccaro sono poi arrivati quarti nella gara a squadre Under 23.

Un altro podio nella gara nazionale sprint del venerdì con il 3° posto di Massimo Bettinazzi nella categoria Ragazzi. Dietro di lui Pietro Corti 4°, Pietro Mechilli 7° e Simone Baccaro 10°. Nella categoria Senior 12° Luca Riva e 25° Francesco Brossa. Infine i risultati della gara nazionale di discesa classica di domenica: nei Ragazzi 4° Pietro Corti, 5° Massimo Bettinazzi, 8° Pietro Mechilli e 9° Simone Baccaro. Nei Senior 6° Luca Riva e 23° Francesco Brossa.

“Queste quattro gare – ha sottolineato infine il presidente Bettinazzi – erano valide come prove di selezione per i mondiali Senior e gli Europei Under 23. Per stilare la lista definitiva dei convocati ci sono ancora due gare in Svizzera, in Canton Ticino, il prossimo fine settimana”.