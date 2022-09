Vittorie e piazzamenti per la squadra del presidente Claudio Bettinazzi

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie a conferma di una stagione decisamente positiva”

LECCO – Nove titoli regionali per il Canoa Kayak Rivabella che ha sbancato alla gara di Lodi, sul fiume Adda, valida appunto per titoli Lombardi di tutte le categoria nella discesa classica. Nella gara di ieri, domenica, Allievi e Cadetti dovevano affrontare un tracciato di 2 chilometri, 5 chilometri per tutte le altre categorie.

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati in tutte le categorie a conferma di una stagione decisamente positiva – ha detto il presidente del Ck Rivabella Claudio Bettinazzi -. Le vittorie e i piazzamenti del campionato regionale di Lodi rispecchiano i successi ottenuti nelle gare nazionali dove la concorrenza è maggiore. L’acqua bassa ha reso la gara di ieri un po’ più dura, poche le difficoltà tecniche anche se i più piccoli hanno potuto comunque fare esperienza”.

I risultati

Andando in ordine d’età negli Allievi B registriamo le vittorie e i titoli regionali per Marilù Brambilla al femminile e Massimo Bettinazzi al maschile, quest’ultimo seguito da Pietro Corti che conquista un bel bronzo. Nelle Cadette B è Beatrice Bettinazzi a salire sul terzo gradino del podio. Nei Ragazzi il Ck Rivabella piazza la doppietta col titolo regionale di Riccardo Frigerio e il bronzo di Iacopo Brambilla (calciatore prestato alla canoa). Nella categoria Juniores sono ancora lecchesi i primi due posti con Lorenzo Corti campione regionale e Gioele Rota vice campione regionale. Nei Senior terzo gradino del podio per Luca Riva con il compagno di squadra Matteo Pasquale terzo. Per quanto riguarda i Master, nei D, successo di Gianpietro Frigerio, mentre nei Master E la vittoria va al presidente Claudio Bettinazzi. Infine nella categoria C2 Senior oro e titolo lombardo per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi.

Bis di vittorie e un terzo posto anche nelle gare a squadre: successo per gli Junior Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla e Riccardo Frigerio. Vittoria anche per la squadra Senior di Matteo Pasquale, Luca Riva e Gianpietro Frigerio, mentre al terzo posto troviamo Gioele Rota, Edoardo Auriemma e Claudio Bettinazzi.