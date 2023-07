Canona, in Trentino 5 titoli tricolore per il Ck Rivabella

La società lecchese è tornata anche con cinque medaglie in gara nazionale

Il presidente Bettinazzi: “Tre giorni di soddisfazioni”

LECCO – Un altro fine settimana positivo per il Ck Rivabella in trasferta in Trentino, nella Val di Sole, per affrontare tre giorni di gare valevoli per i Campionati Italiani Assoluti, organizzate dal Canoa Club Pescantina. Le categorie Senior, U23 e Junior hanno affrontato il tecnicissimo torrente Noce in località Mezzana. La società lecchese è tornata dalle competizioni con ben dieci medaglie, cinque per i campionati italiani e cinque per la gara nazionale.

Venerdì 14 luglio gli atleti del Ck Rivabella sono scesi sul Noce per la gara classica da 4,5 km. Due gli argenti vinti a squadre nella categoria Senior (Luca Riva, Matteo Pasquale e Stefano Brambilla) e Junior (Lorenzo Corti, Jacopo Brambilla e Riccardo Frigerio).

Nelle gare individuali cat. Junior 4° posto per Lorenzo Corti e 10° per Jacopo Brambilla, mentre per l’U23 4° posto per Luca Riva e 7° per Matteo Pasquale. Nella categoria Senior medaglia d’argento per il C2 doppio (Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi) e 8° posto per Stefano Brambilla.

In gara nazionale si segnala il bel 1° posto di Riccardo Frigerio (cat. Ragazzi).

“Siamo soddisfatti di questi risultati – il commento di Claudio Bettinazzi, presidente del Ck Rivabella – le gare sono andate bene anche per le buone condizioni del fiume che altrimenti sarebbe stato più impegnativo: giovedì, il giorno delle prove, aveva appena piovuto e c’erano 50 cm di acqua in più”.

Sabato 15 e domenica 16 luglio è stata la volta delle gare Sprint lungo il tracciato utilizzato anche per la Coppa del Mondo e i mondiali. Sabato le gare valevano come Campionato Italiano per la categoria U23 e come gara nazionale per le altre categorie. Medaglia d’argento nella cat. U23 a squadre per Lorenzo Corti, Matteo Pasquale e Luca Riva mentre in gara singola 11° posto per Matteo Pasquale. Si è purtroppo ribaltato in finale Luca Riva.

In gara nazionale per la cat. Junior 1° posto per Lorenzo Corti e 7° per Jacopo Brambilla, mentre nei Ragazzi 2° posto per Riccardo Frigerio. Fuori programma in cat. Senior per il C2 che si è ribaltato sempre in finale.

Domenica la gara valeva invece come Campionato Italiano per la categoria Senior dove si segnala una medaglia di bronzo per Lorenzo Corti, Luca Riva e Matteo Pasquale. In gara singola 9° posto per Luca Riva e 14° per Matteo Pasquale.

Per la gara nazionale, nella categoria Junior ha gareggiato Lorenzo Corti e per quella Ragazzi Riccardo Frigerio.

“Complessivamente – ha detto Bettinazzi – siamo contenti, è stata una bella trasferta e i ragazzi hanno dimostrato la loro preparazione. Ora un weekend di pausa e poi torneremo in gara l’ultimo weekend di luglio”.