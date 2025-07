Canottieri Pescate, Luigi Tommaso Riccelli pronto all’esordio ai mondiali Under 23

L’atleta bluarancio prenderà posto al secondo carrello del quattro di coppia azzurro

PESCATE – Luigi Tommaso Riccelli della Canottieri Pescate esordirà giovedì ai Mondiali Under 23 di canottaggio. L’atleta bluarancio prenderà posto al secondo carrello del quattro di coppia azzurro, il capovoga sarà Giovanni Paoli, mentre dietro Tommaso troveranno posto Luca Enea Mulas e Sebastiano Renzi entrambi della Canottieri Varese.

Per Tommaso sarà il secondo appuntamento internazionale della stagione dopo l’esperienza da Senior alla Schiranna per la prima tappa di Coppa del Mondo tenutasi a giugno e un ritorno sul palcoscenico mondiale dopo aver chiuso sesto a Parigi nell’8+ Junior. Tommaso, dopo questa esperienza, sarà qualificato anche per i Campionati Europei U23 di settembre in Repubblica Ceca.

Grande soddisfazione nella società bluarancio dove il direttore sportivo Roberto Duvia sottolinea: “Nonostante credessimo nella qualificazione di Tommaso ai mondiali già all’inizio della stagione siamo stati colpiti positivamente dai risultati ottenuti nelle fasi di qualifica e durante i campionati italiani. I meriti per le ultime stagioni positive vanno condivisi con tutto lo staff e i ragazzi che sono cresciuti sotto la guida di un tecnico esperto, già capo allenatore di nazionali straniere, come Eros Goretti“.

Grande attesa quindi nella sede della Canottieri Pescate per questo che sarà il terzo appuntamento mondiale negli ultimi tre anni: “Forza Tommaso!”