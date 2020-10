Caos rugby. La federazione autorizza a scendere in campo, il Rugby Lecco dice no

Potrebbero riprendere gli allenamenti la formazione di Serie B e di Serie C1

“Prima di riprendere qualsiasi attività attendo l’autorizzazione di Regione Lombardia” ha dichiarato Gheza

LECCO – Con un comunicato giunto a mezzogiorno di sabato 17 ottobre 2020, la Federazione Italiana Rugby ha autorizzato le prime squadre del Rugby Lecco a riprendere gli allenamenti. Contrario, e contrariato il presidente del Rugby Lecco Stefano Gheza.

“La Federazione Italiana Rugby informa che, in ottemperanza all’ordinanza numero 620 della Regione Lombardia che determina la sospensione di “tutte le gare, le competizioni e le altre attività, compresi gli allenamenti, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale sia a livello agonistico che di base, dalle associazioni o società dilettantistiche” sono da intendersi sospese da sabato 17 ottobre e sino al 6 novembre tutte le attività direttamente organizzate dal Comitato Regionale Lombardia.

Nello specifico sono sospese l’attività del Campionato di Serie C Girone 2, Coppa Italia Femminile, l’Under 18 Maschile Elite eU18 Maschile e Femminile Regionale e ogni altra attività di competizione e allenamento inclusa quella dei settori giovanili, propaganda e amatori all’interno della Regione Lombardia.

Sono invece consentiti gli allenamenti e la regolare disputa di competizioni per le Società partecipanti all’attività nazionale – Peroni TOP10, Coppa Italia, Serie A Maschile, Serie A Femminile, Serie B, Serie C Girone 1.”

Nonostante il comunicato, il presidente del Rugby Lecco non farà riprendere l’attività della Serie B e della squadra cadetta di C1 fino a quando non ci sarà un chiarimento con Regione Lombardia.

“Il Rugby Lecco ritiene che un comunicato della FIR non possa avere efficacia ermeneutica e che quindi non possa interpretare un’ordinanza regionale. Prima di riprendere qualsiasi attività confido in un intervento di Regione Lombardia che chiarisca la possibilità di allenarsi e giocare per le società che partecipano a campionati nazionali. Ho appena parlato con l’ufficio tecnico del comitato regionale lombardo e mi hanno confermato che stanno sollecitando un chiarimento normativo” ha dichiarato il presidente del Rugby Lecco Stefano Gheza.