Carmen Piani vince il titolo italiano Master di corsa su strada 5 km

La lecchese è arrivata prima nella categoria SF60

A Castenaso (BO) oltre 300 atleti al via, 21 titoli in palio

CASTENASO (BO) – Domenica mattina, organizzato dall’Atletica Castenaso Celtic Druid, oltre 300 atleti hanno gareggiato al Campionato Italiano Master dei 5 km su strada. Ben 253 atleti al maschile partendo dalla categoria SM35 fino ai SM90, al femminile poco meno di 100 atlete, partendo dalla categoria SF35 fino alla SF75.

Ancora un titolo per la lecchese Carmen Piani (Atletica Casone Noceto), 20’57” il suo tempo nella categoria SF60, al secondo posto Susi Frisone (Atletica 85 Faenza) con 21’08”, chiude il podio Stefania Ghillani (Atletica Casone Noceto) con 22’11”.

Nel 2025 l’atleta residente a Garlate è riuscita a vincere tre titoli italiani: il primo quello della mezza maratona a San Benedetto del Tronto il 14 aprile con 1h31’31”, il secondo titolo è quello dei 10bkm su strada il 18 maggio a Foggia con 42’43”, oggi conclude la stagione col titolo dei 5bkm su strada a Castenaso.

“Il percorso era su due giri in parte mossi ma in centro quindi molto gradevole, il clima freschetto e con un po’ di vento – ha raccontato Carmen Piani -. Ero abbastanza insicura prima della partenza perché era molto che non gareggiavo ed avevo visto che le mie avversarie erano in forma. Il primo km ho cercato di stare con la mia avversaria principale però poi ho deciso di fare il mio passo perché non sono capace di fare gare tattiche, alla fine è andata bene anche se con un crono che si può migliorare 20’57”. Devo dire che sono particolarmente grata a mio marito Gianni che, oltre ad avermi allenato, mi ha sempre incoraggiata e accompagnata alla gara. Un ringraziamento va anche all’Atletica Casone Noceto che ci sta supportando e crede in tutte noi, un bellissimo gruppo e fare squadra aiuta tantissimo”.