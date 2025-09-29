Cds Allieve/i su pista Finale Argento: 11° posto dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Vincono Lucia Zucchi nel getto del peso ed Elena Invernizzi nel salto in lungo

PESCARA – Organizzati dell’Unione Sportiva Aterno Pescara, sabato e domenica si sono svolti i Campionati di Società su pista Finale “A” Argento, presenti le Allieve dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. 12 società, 20 specialità, 18 punteggi per la classifica, con 150,5 punti vince l’Atletica Malignani Libertas Udine, al secondo posto la Toscana Atletica Empoli Nissan con 146 punti, completa il podio il Battaglio C.U.S Torino Atletica con 136 punti, le nostre atlete dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni chiudono all’11° posto con 112 punti (17 punteggi).

Due vittorie: Elena Invernizzi vince il salto in lungo con 5,38 a solo 11 centimetri del suo primato personale, la stessa atleta chiude al 2° posto nel salto triplo con 11,39m nuovo primato personale aumentandolo di 4 centimetri; Lucia Zucchi vince il getto del peso con 12,03m nuovo primato personale aumentandolo di 9 centimetri.

Due medaglie d’argento per Gemma De Capitani, sui 100hs con 14”85 e sui 400hs dove riesce anche a migliorare il suo primato personale con 1’06”78 abbassandolo di ben 47 centesimi. L’ultima medaglia è quella di Giulia Anderbegani terza nel salto in alto con 1,59m eguagliando il suo primato personale. Peccato per la staffetta della 4x100m, era tra le favorite per le medaglie ma il quartetto gialloblu è incappato in una squalifica.

Tutti gli altri risultati delle gialloblu

100m-14^ Margherita Majer 13”51 con 12,03m

200m-10^ Margherita Majer 28”00

400m-11^ Virginia Rocca 1’03”01

800m-12^ Marianna Chiappa 2’35”03

1500-7^ Anita Raineri 5’06”84

3000m-7^ Anita Raineri 11’21”77

2000sp-7^ Denise Mascheri 7’51”65

4x100m-SQ Gemma De Capitani, Elena Invernizzi, Margherita Majer, Virginia Rocca

4x400m-9^ Virginia Rocca, Alice Dell’Oro, Elisa Raimondi, Marianna Chiappa 4’11”90.

Disco-6^ Lucia Zucchi 26,79m nuovo primato personale

Giavellotto-9^ Giulia Anderbegani 24,08m

Martello-8^ Kebe Fall 21,98m nuovo primato personale.