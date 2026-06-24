Cds Ragazzi: 7° posto per Gs Virtus Calco (Femminile) e 7° posto per Merate Atletica Promoline (maschile)

Lavinia Origo vince il salto in lungo con 4,58m

Cesare Tarchetti vince i 60hs con 9”68

SARONNO (VA) – Domenica scorsa si è gareggiato per la finale regionale dei Cds categoria Ragazze/i, 18 società, 8 punteggi finali. Bergamo e Milano vincono tutto, al femminile l’Atletica Estrada (BG) vince con 254 punti, stessi punti per la milanese Scuola Sportiva Atletica Punto It (MI) ma chiudono al 2° posto, 3° posto dell’Atletica Meneghina (MI) con 252 punti. Presenti i lecchesi del Gs Virtus Calco capaci di migliorare il loro punteggio delle fasi provinciali (erano 12°), concludendo al 7° posto con 230 punti.

Al maschile vince il titolo l’Atletica Meneghina (MI) con 270,5 punti, argento per l’Atletica Brusaporto (BG) con 264 punti, bronzo per l’Atletica Estrada (BG) con 260 punti, 7° posto per i lecchesi del Merate Atletica Promoline con 223,5 punti.

Incredibile la 13enne Karen Wahor (Athletic Elite Track And Field) migliora il primato Italiano del salto in alto con 1,71m aumentando il personale di ben 8 cm. Bene anche i lecchesi, Lavinia Origo (Gs Virtus Calco) vince il salto in lungo con 4,58m, Cesare Tarchetti (Merate Atletica Promoline) vince i 60hs con 9”68.

Tutti i risultati dei lecchesi

Gs Virtus Calco

60m-21^ Zeudi Motta 9”50.

1000m-4^ Anna Rigonelli 3’21”00; 14^ Camilla Viscardi 3’40”1.

60hs-6^ Nora Galbusera 10”18; 26^ Gaia Frigerio 13”12.

Marcia 2000m-7^ Yasmin El Azzouzi 13’01”80,

Staffetta 4x100m-12^ Cecilia Beretta, Zeudi Motta, Nora Galbusera, Lavinia Origo 56”91.

Salto in alto-13^ Cecilia Beretta 1,25m; 14^ Chiara Panzeri 1,20m.

Salto in lungo-1^ Lavinia Origo 4,58m; 25^ Camilla Brambilla 3,15m.

Getto del peso-13^ Guiamiratou Dabre 6,66m;15^ Letizia Bonfanti 6,03m.

Vortex-8^ Silvia Marzitelli 35,17m.

Merate Atletica Promoline

60m-20° Lorenzo Milani 9”63.

1000m-10° Francesco Ricchiuto 3’17”01.

60hs-1° Cesare Tarchetti 9”68.

Marcia 2000m-10° Mattia Ferrario 13’26”52.

Staffetta 4x100m-9^ Marco Giovanni Morici Maccari, Lorenzo Beretta, Aleks Spiro, Cesare Tarchetti 55”64.

Salto in alto-8° Lorenzo Beretta 1,37m.

Salto in lungo-10° Aleks Spiro 4,17m.

Getto del peso-5° Ayoub Ferjani 10,16m.

Vortex-11° Marco Giovanni Morici Maccari 36,24m.