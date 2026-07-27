Challange di Firenze, Stella Moizzi vince i 200m, Lorenzo Forni secondo nei 400m

Entrambi riescono qualificarsi per il Campionato Italiano.
Negli Italiani Assoluti Veronica Besana 3^ nei 100hs; Konjoneh Maggi 3° ne 5000m
FIRENZE – Tre giorni di gare, da venerdì fino a domenica sera, organizzate dall’Atletica Firenze Marathon, prima le gare del Challange (i primi tre classificati si qualificavano per il Campionato Italiano Assoluto), successivamente le gare del Campionato Italiano Assoluti per tutte le specialità (velocità, mezzofondo e fondo, salti e lanci, valida anche la marcia 10km su strada valida per il trofeo Annarita Sidoti.
Nel Challange presenti i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, quattro hanno provato a qualificarsi per gli Assoluti, molto bene Stella Moizzi che riesce a vincere sui 200m con 24”29 a solo 8 centesimi del suo primato, bene anche Lorenzo Forni secondo sui 400m con 48”09 a solo 13 centesimi del suo primato personale. Settimo posto per Elisa Dozio nel lancio del giavellotto con 42,03m, un metro in meno del suo primato, Elena Invernizzi 19^ sui 100hs con 14”86.
Gran belle gare nel Campionato Italiano, partendo dai 100m dove si laurea campione italiano 2026 Marcell Lamont Jacobs (Fiamme Oro Padova) con 10”12; sui 200m sorpresa dell’orobico Filippo Dezza (Bergamo Stars Atletica) che vince con 20”48 nuovo primato personale; sui 400m vince Edoardo Scotti (Cs Carabinieri sez Atletica) con 44”96; sugli 800m vince Francesco Pernici (Gs Fiamme Gialle) con 1’44”89; doppio titolo per Pietro Arese (Ga Fiamme Gialle) che vince prima i 5000m con 13’38”32, successivamente i 1500m con 3’58”16; sui 3000sp vince Yassin Bouih (Ga Fiamme Gialle) con 8’29”56.
Sugli ostacoli nei 110hs vince Nicolò Giacalone (Atletica Firenze Marathon) con 13”76; sui 400hs vince Alessandro Sibilio (Ga Fiamme Gialle) con 48”50; le due staffette chiudono le gare di corsa, prima la 4x100m dove vince l’Atletica Rieti Andrea Milardi con 39”93 (bene il 5° posto delle Fiamme Gialle capaci di migliorare il Primato Italiano della categoria Juniores con 40”50); successivamente la staffetta 4x400m dove vince l’Atletica Chiari 1964 Libertas con 3’09”94. Nella marcia vince Riccardo Orsoni (Ga Famme Gialle) con 39’40” nuovo primato personale.
Nel salto in alto vince Matteo Sioli (Fiamme Azzurre) con 2,30m primato personale; nel salto con l’asta vince Matteo Olivieri (Cs Carabinieri sez Atletica) con 5,50m; nel salto in lungo gran bella gara di Francesco Ettore Inzoli (Gs Fiamme Giaslle) con 8,27m; nel salto triplo grandissima gara per Andy Hernandez Diaz (Ga Fiamme Gialle) plana su 17,97m nuovo Primato Italiano Assoluto.
Nei lanci vince Leonardo Fabbri (Cs Aeronautica Militare) vince nel peso con 22,43m; nel lancio del disco vince Alessio Mannucci (Cs Aeronautica Militare) con 61,87m; nel lancio del martello vince Giorgio Olivieri (Cs Carabinieri sez Atletica) con 74,27m; nel lancio del giavellotto vince Giovanni Frattini (Cs Carabinieri sez Atletica) con 76,13m.
Venti titoli al maschile, venti titoli al femminile, partendo dai 100m con Zaynad Dosso (Gs Fiamme Azzurre) con 11”24, sui 200m vince Vittoria Fontana (Cs Carabinieri sez Atletica) con 23”03, sui 400m vince Anna Polinari (Cs Carabinieri sez Atletica) con 51”38, sugli 800m vince Oloisa Coiro (Gs Fiamme Azzurre) con 2’00”70, doppio titolo per Nadia Battocletti (Gs Fiamme Azzurre) prima vince i 5000m con 15’12”65, successivamente i 1500m con 4’17”29; sui 3000sp vince a sorpresa Maddalena Pizzamano (Atletica Firenze Marathon) con 9’57”55 nuovo primato personale abbassato di ben 17”, nella marcia vince Alexandrina Mihai (Gs Fiamme Oro Padova) con 44’29” nuovo primato personale, negli ostacoli vince sui 100hs Celeste Polzonetti (Bracco Atletica) con 12”74 nuovo primato italiano categoria Promesse, sui 400hs vince Ayomide Temilade Folorusno (Gs Fiamme Oro Padova) con 54”41.
La steffetta 4x100m va all’Atletica Brescia 1950 con 45”67, mentre la staffetta 4x400m va al Cus Pro Patria Milano con 3’35”96, bene Bracco Atletica 4^ con 3’40”13 nuovo Primato Italiano categoria Juniores.
Nei salti vince nell’alto Idea Pieroni (Cs Carabinieri sez Atletica) con 1,90m primato personale, nell’asta vince Elisa Molinarolo (Gs Fiamme Oro Padova) con 4,52m, nel lungo vince Arianna Battistella (Cs Carabinieri sez Atletica) con 6,42m; nel triplo vince Erika Giorgia Anoeta Saraceni (Gs Fiamme Azzurre) con 14,41m nuovo primato personale.
Nei lanci Anita Nalesso (Trevisatletica) vince il getto del peso con 16,58m; nel lancio del disco vince Daysy Oyemweonosa Osakue (Ga Fiamme Gialle) con 56,18m; nel lancio del martello vince Sara Fantini (Cs Carabinieri sez Atletica) con 73,33m; nel lancio del giavellotto vince Paola Padovan (Cs Carabinieri sez Atletica) con 54”26.
Sette risultati dei lecchesi
Due medaglia di bronzo, Veronica Besana (Ga Fiamme Gialle) nella batteria dei 100hs chiude al 2° posto con 13”13, nel riepilogo tra le quattro batterie chiude al 4°posto, nella finale la lecchese riesce a chiudere al 3° posto con 13”07; Konjonek Maggi (Atletica Casone Noceto) gareggia sui 5000m chiudendo al 3° posto con 13’41”54.
Stella Moizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sfiora la finale dei 200m, 5° posto nella 1^ batteria con 24”34, nel riepilogo chiude al 9° posto; nella staffetta 4x100m Elisa Dozio, Stella Moizzi, Carolina Majer, Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiudono al 13° posto con 48”49.
Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) prima gareggia sui 400m chiudendo al 25° posto con 48”06 a solo 10 centesimi del primato personale, un’ora dopo gareggia sugli 800m chiudendo al 16° posto con 1’53”27; sui 400hs Alessandro Rota (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 26° posto con 53”09.
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