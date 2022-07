Check Up del San Martino 2022: vincono Meinardi e Rusconi al femminile

In una calda giornata di sole si è svolta la 41^ edizione

LECCO – La giornata caldissima non han fatto desistere runner e appassionati di montagna che questa mattina hanno partecipato al Check Up del San Martino, giunto alla sua 41^ edizione.

La gara di corsa in montagna cronometrata con partenza da via Quarto nel rione di Rancio e arrivo al rifugio Piazza al San Martino è stata vinta da Stefano Meinardi che ha stoppato la lancette del cronometro sul tempo di 22’41”. A completare il podio maschile sono stati Alessandro Invernizzi e Giacomo Ghislanzoni rispettivamente 2° e 3° con i tempi di 23’03” e 26’15”.

Nella gara femminile dominio di Francesca Rusconi, 1^ al traguardo in 24’57” tempo che le consente di conquistare il 3° posto assoluto nella classifica generale alle spalle di Meinardi e Invernizzi. Sempre al femminile, 2° posto per Sabrina Amato in 30′ 24” e 3° per Chiara Baio 30’42”.

Nota di cronaca doverosa, tra i concorrenti in gara anche il mitico Severino Aondio, classe 1932, che reduce dall’impresa alla Resegup, ha chiuso il Check Up del San Martino col tempo di 45’30”… chapeau!

Al termine della gara, organizzata dagli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca, guidati dal capo gruppo Salvatore Brusadelli, si sono svolte le primiazioni. Quindi è stata celebrata la messa officiata da don Marco Bassani. La giornata è proseguita con l’aperitivo offerto dagli Alpini per una domenica di sport e di festa incorniciata in una magnifica, quanto calda, giornata di sole.

