Check Up del San Martino, in 77 sfidano il caldo e la salita verso il Rifugio Piazza

L’edizione 45 della manifestazione vinta da Alessandro Invernizzi e Francesca Gianola

Al termine della salita, al Rifugio Piazza è stata celebrata la Santa Messa e gli Alpini del Gruppo Monte Medale hanno accolto partecipanti e accompagnatori con un aperitivo conviviale

LECCO – Il caldo estivo non ha fermato gli appassionati della corsa in montagna che domenica mattina hanno preso parte al tradizionale Check Up del San Martino, la storica salita cronometrata organizzata dagli Alpini del Gruppo Monte Medale di Rancio e Laorca in occasione della Festa della Baita “Riccardo Piazza”. La manifestazione, con partenza da via Quarto a Rancio e arrivo al Rifugio Piazza sul San Martino, ha visto al via 77 runner.

Le temperature elevate hanno reso impegnativa la prima parte della salita, ma una volta raggiunta la vetta gli atleti hanno trovato un clima decisamente più piacevole, accompagnato dal consueto panorama sul lago e sulla città che ogni anno ripaga della fatica affrontata.

A imporsi nella classifica maschile è stato Alessandro Invernizzi, autore del miglior tempo di 22’01’‘. Alle sue spalle si è classificato Paolo Brigatti in 23’46”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Matteo Invernizzi, che ha fermato il cronometro a 24’41”.

Tra le donne successo per Francesca Gianola, prima al traguardo in 27’25”. Seconda posizione per Noemi Zanella, che ha concluso la prova in 32’00’‘, mentre sul terzo gradino del podio è salita Fabiola Oliveira con il tempo di 32’16”.

Come da tradizione, la manifestazione non è stata soltanto un appuntamento sportivo ma anche un momento di aggregazione. Al termine della salita, al Rifugio Piazza è stata celebrata la Santa Messa e gli Alpini del Gruppo Monte Medale hanno accolto partecipanti e accompagnatori con un aperitivo conviviale, nel segno dello spirito che da oltre quarant’anni caratterizza il Check Up del San Martino.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi