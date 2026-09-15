Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) vince il Campionato Regionale Cadette nelle prove multiple

Week-end organizzato dalla Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio

BUSTO ARSIZIO (VA) – Week-end con il Campionato Regionale categoria Cadette/i di prove multiple, valide anche per il Campionato Provinciale del comitato Como/Lecco. Le gare sono state organizzate dalla Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio, ben 36 atleti hanno gareggiato nelle prove multiple (Esathlon) al maschile, (Pentathlon) al femminile, ben 6 gare al maschile (100hs, salto in lungo, lancio del giavellotto, salto in alto, lancio del disco e i 1000m), al femminile 5 gare (80hs, salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo, 600m).

Grandissima gara di Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) che riesce a vincere il titolo regionale e ovviamente anche il provinciale con 3706 punti, nuovo primato personale con ben 359 punti in più. La lecchese chiude gli 80hs con 12”09 sfiorando il primato, 1,56m nel salto in alto con il nuovo primato personale, 21,16m nel lancio del giavellotto, 4,66m nel salto in lungo e sfiora il primato dei 600m con 1’45”82.

Presenti anche altri lecchesi in gara, 5° posto Rebecca Rusconi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 3075 punti (13”60 sugli 80hs, 1,44m nel salto in alto, 16,94m nel lancio del giavellotto, 4,66m nel salto in lungo, 1’51”31 nei 600m).

1 di 6

Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 13^ con 2.631 punti (14”78 sugli 80hs, 1,29m nel salto in alto, 13,91m nel lancio del giavellotto, 4,70m nel salto in lungo primato personale, 1’53″90 nei 600m).

Alice Farina (Atletica 87 Oggiono) 20^ con 2.379 punti con il nuovo primato personale (15”92 sugli 80hs, 1,29m nel salto in alto primato personale, 14,58m nel lancio del giavellotto primato personale, 4,06m nel salto in lungo, 1’50”94 sui 600m.

Saffia Naciri (Atletica 87 Oggiono) 23^ con 2283 punti (16”35 sugli 80hs, 1,26m nel salto in alto, 32,07m nel lancio del giavellotto primato personale, 3,76m nel salto in lungo, 2’15”52 sui 600m).

Alice Arrigoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 1857 punti (20”48 sugli 80hs, 1,26m nel salto in alto, 16,60m nel lancio del giavellotto primato personale, 4,50m nel salto in lungo, 2’02”59 sui 600m).

Nella top ten maschile due atleti lecchesi, nella gara dell’Esathlon 6° posto per Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) con 3.364 punti (15”61 sui 100hs, 4,83m nel salto in lungo, 44,11m nel lancio del giavellotto, 1,47m nel salto in alto, 28,25m nel lancio del disco primato personale, 3’14”78 sui 1000m).

Mattia Bonfanti (Gs Virtus Calco) 10° posto con 2.926 punti, nuovo primato personale con 770 punti in più, ben 5 primati personali, (16”00 sui 100hs, 5,08m nel salto in lungo, 29,45m nel lancio del giavellotto primato personale, 1,50m nel salto in alto primato personale, 21,04m nel lancio del disco primato personale, 3’12”60 sui 1000m primato personale).

Riccardo Ghezzi (Gs Virtus Calco) 12° posto con 2.731 punti con il primato personale (17”75 sui 100hs primato personale, 4,80m nel salto in lungo, 34,32m nel lancio del giavellotto, 1,47m nel salto in alto, 19,86 nel lancio del disco primato personale, 3’08”77 sui 1000m primato personale).

Tutti i risultati delle gare di contorno