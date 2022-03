Chiuso il centro vaccinale, il Lecco Calcio a 5 torna a giocare al Palataurus

Domani, sabato, alle ore 15 match contro il Leonardo

I sardi sono l’unica formazione rimasta in lizza per contendere ai blucelesti l’accesso ai playoff

LECCO – Il grande giorno è arrivato. A oltre un anno di distanza, il Lecco torna a giocare al PalaTaurus, sabato alle ore 15 contro il Leonardo. Rispetto all’ultima sfida, datata 9 marzo 2021 contro il Monferrato (2-0 per i blucelesti), è cambiata la categoria, ma non la voglia di continuare a vincere. Nell’8^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 i ragazzi di mister Pablo Parrilla ricevono i sardi del Leonardo, unica formazione rimasta in lizza per contendere a capitan Hartingh e compagni il 5° posto, con conseguente accesso ai playoff.

Il Lecco guarda gli arancionero dall’alto in basso con 4 punti di vantaggio e una partita in più. Un nuovo successo metterebbe forse definitivamente in cassaforte un piazzamento playoff per i lecchesi. L’ideale sarebbe ripetere la gara di andata, quando il Lecco si impose a Cagliari per 4-2 lo scontro 27 novembre. Tante settimane sono passate e nel frattempo il Leonardo ha avuto una crescita non da poco, passando dai piani bassi della classifica sino all’attuale 6° posto.

Leonardo capace, prima del ko di sabato scorso contro il Mantova, di infilare tre nette vittorie partendo dal clamoroso 6-1 con cui ha espugnato il campo dell’Elledi Fossano, proseguendo poi con 6-2 nel derby contro il Monastir Kosmoto e il 7-1 in trasferta sull’AltoVicentino. Squadra quindi da tenere d’occhio, soprattutto se si considera il suo andamento esterno. I ragazzi di mister Tony Petruso hanno infatti conquistato 15 dei loro 29 punti totali lontano da casa, con un bottino di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, segnando 33 delle 65 reti complessive e subendone solo 18 su 52. Squadra da trasferta quindi, ma il Lecco non vuole certo sporcare il suo ritorno a casa mancando i 3 punti.

Passiamo ai cannonieri della formazione sarda. A guidare l’attacco arancionero è Riccardo Siddi, autore sinora di 12 reti. Subito sotto a quota 11 troviamo Adrian Orellana, mentre il terzetto composto da Marco Tidu, Rodrigo Acco e Lorenzo Etzi può vantare 7 centri. Uno sguardo, infine, agli arbitri del match, con i fischietti Michele Corrado Schillaci da Enna e Davide Zingariello da Prato a dirigere il match e Angelo Bruno di Bergamo al cronometro.