La dodicesima edizione partirà e arriverà in piazza Garibaldi

Gara fissata per il 10 marzo 2019. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 8.

MALGRATE – Con un comunicato stampa il Bike Team Formaggilandia2 ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per la Randolario 2019, la randonée che ormai da dodici anni passa sulle strade provinciali lecchesi e comasche.

Anche quest’anno ci saranno quattro percorsi distinti. La Randolario conferma il solito tracciato di 200 km, costeggiando tutto il Lario e salendo fino a Cremeno; la MiniRandolario invece farà solo un pezzo di lago, ritornando dopo aver toccato Como e passando per Valbrona, su un percorso di circa 100 km.

Presenti anche le due RandoAdda, con un’importante novità: la prima – lunga 70 km – seguirà il solito percorso nei dintorni di Brivio; la seconda, la cosiddetta MiniRandoAdda, avrà un tracciato più breve e sarà l’unica aperta anche a ciclisti non tesserati per squadre FCI o enti della consulta.

La grande novità dell’edizione 2019 è però un’altra: grazie all’approvazione data dall’Assessore allo Sport di Lecco Roberto Nigriello, la partenza e l’arrivo della Randolario avverranno in Piazza Garibaldi a Lecco. La base logistica della manifestazione sarà sempre presso l’Oratorio San Luigi di Maggianico, dove agli atleti verrà offerta la colazione, il piano di gara e il pasta party finale. Nel pomeriggio, sempre all’oratorio, avverranno le premiazioni e la ciclogimkana per i bambini.

“Le novità di quest’anno mi rendono orgoglioso – dichiara il dirigente del Bike Team Formaggilandia2 Ivan Corti – voglio ringraziare l’Assessore Roberto Nigriello per averci permesso di effettuare la partenza della Randolario dal centro cittadino, dando lustro alla nostra manifestazione. L’obiettivo è quello di far passare a tutti una giornata divertente su due ruote e per questo, per la prima volta, abbiamo scelto di aprire la MiniRandoAdda a tutti.”

L’iscrizione alla corsa si può fare on line sul sito ufficiale della manifestazione o presso il Bianchi Store di Garbagnate Monastero. Il costo di iscrizione è di “14 euro più 1”, dove l’euro finale sarà devoluto in beneficenza a Martina, all’Associazione GASLA di Casatenovo e all’Associazione “Un cuore, un mondo ONLUS” di Massa (MC).

Le iscrizioni si potranno effettuare fino al giorno 8 marzo 2019. Partenza fissata per domenica 10 marzo.

La Randolario metterà in palio due trofei, legati alla memoria di due amici del Bike Team Formaggilandia2. Il primo è Ivan Fiorini, al quale è stato dedicato il trofeo omonimo, assegnato alla squadra più numerosa. L’altro, estratto tramite sorteggio, sarà il trofeo Sebastian, alla memoria di Sebastian Tubiana.

“Volevo ringraziare il Comune di Lecco e l’Oratorio S. Luigi di Maggianico per la disponibilità. Inoltre sono grato al nostro team di sponsor che ci sostiene anche quest’anno” dichiara il presidente del Bike Team Formaggilandia2 Roberto Maggioni.