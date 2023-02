Ciclismo. Aperte le iscrizioni alla Randolario 2023

C’è tempo fino a giovedì 9 marzo

Gli organizzatori hanno previsto tre percorsi: Classic, Mini e Cortissimo

LECCO – Dopo tre anni di stop, nel 2023 il Bike Team Malgrate organizzerà nuovamente la Randolario, la classica del nord che coinvolge centinaia di appassionati del pedale, lecchesi e non. La manifestazione tornerà all’antico, con la partenza riportata all’oratorio di Maggianico, dopo l’esperimento nel centro cittadino.

Domenica 12 marzo dalle 8 alle 9 – classica partenza “alla francese” – prenderà il via la pedalata che, quest’anno, potrà contare su tre diversi percorsi: il Classic da 200 km, il Mini da 100 e il Cortissimo da 69. Ai partecipanti verranno garantiti la solita abbondante colazione di benvenuto e anche il “pasta party” finale.

Il costo d’iscrizione della manifestazione è di 20 euro, sia per gli uomini che per le donne, da effettuarsi on line entro giovedì 9 marzo 2023, con parte della quota d’iscrizione che verrà devoluta in beneficenza. Ci si può iscrivere on line sul sito www.randolario.it oppure presso il negozio “The bike” di Valmadrera.

La novità di quest’anno è l’aggiunta di due nuovi trofei finali. Oltre al classico “trofeo per Sebastian” – a estrazione – e quello dedicato a Ivan Fiorini – per le squadre più numerose, quest’anno si aggiungeranno quelli per Aldo Ferrari e Vico Gelli, che saranno vinti rispettivamente dal più giovane e dal più vecchio partecipante.

Per informazioni più dettagliate si può consultare il sito www.randolario.it