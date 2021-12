Ciclismo. Confermati i dirigenti del Bike Team Malgrate

Roberto Maggioni resta presidente della società

Lascia dopo 18 anni il “main sponsor” Formaggilandia2

MALGRATE – I dirigenti del Bike Team Malgrate sono stati confermati per un nuovo triennio, è questo il responso delle elezioni che si sono tenute tra i tesserati della società ciclistica lecchese. Resta in carica il presidente Roberto Maggioni e viene confermato anche il gruppo dei dirigenti, formato da Giacomo Tentori (vice presidente), Angelo Mauri, Ivan Corti, Marco Gelli, Stefano Calò, Francesco Ventura. A loro si aggiunge anche il pasturese Alessandro Colombo.

“Voglio ringraziare di cuore, coloro che hanno confermato la mia carica di presidente. Mi sarebbe piaciuto gratificare qualche altro membro del direttivo, ma i tempi non sono forse ancora maturi. Con immenso piacere resto in carica per i prossimi tre anni, con rinnovato entusiasmo e voglia di costruire momenti sportivi che possano trascinare il gruppo con quei valori di rispetto ed amicizia che ci son sempre stati cari” dichiara Maggioni.

Tra le novità del prossimo anno anche la scomparsa – dopo diciotto stagioni consecutive – della sponsorizzazione Formaggilandia2. Lo sponsor principale resterà Mazzoleni formaggi, insieme a Eurocarbide e al prosciuttificio Dolcevalle.

“Il cambio di sponsor porterà anche un cambio di divisa, ideata sempre dalla Rosti. Per quanto riguarda la programmazione del 2022, dopo un paio d’anni molto complessi stiamo valutando la possibilità di organizzare nuovamente la Randolario. Essendo una manifestazione molto impegnativa, stiamo cercando di capire la fattibilità della cosa, in un momento comunque non semplice a causa della pandemia” conclude Maggioni.