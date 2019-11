Ciclismo, domenica il pellegrinaggio dei formaggini dal Ghisallo

Cambio di rotta per i malgratesi

Pellegrinaggio aperto a tutti, partenza ore 7.00 dal Ghisallo

LECCO – Domenica, tempo permettendo, si svolgerà l’ormai classico pellegrinaggio organizzato dalla squadra ciclistica Bike Team Formiaggilandia2 verso la Madonna del Ghisallo, santa protettrice di tutti i ciclisti.

Con questo pellegrinaggio gli atleti vogliono ringraziare la Madonna per aver evitato infortuni e incidenti e, contemporaneamente, pregare per tutti i colleghi che sono stati più sfortunati.

La versione 2019 del pellegrinaggio, la quarta in assoluto, sarà differente da quelle precedenti. Questa volta la partenza è fissata direttamente al Santuario, ore 7.00 del mattino. Durante il tragitto saranno previste diverse tappe.

L’arrivo presso San Tommaso è previsto per le ore 13.00. Lì si potrà effettuare un ristoro presso il rifugio dell’OSA e poi proseguire la discesa fino a Malgrate.

A tutti i partecipanti si consiglia di munirsi di piletta o piccola torcia, un thermos con una bevanda calda per riscaldarsi e scarpe ideali a camminare su terreni sterrati.

“Questa è la quarta edizione, la degna conclusione dell’ennesimo anno sportivo in cui abbiamo avuto tante soddisfazioni, condividendo momenti di pura gioia. Sarà un momento in cui ognuno potrà ringraziare per le cose belle e pregare per un futuro luminoso” ha dichiarato il presidente del bike team Roberto Maggioni.

La partecipazione al pellegrinaggio è aperta a tutti. Per informazioni si può contattare direttamente la squadra tramite l’apposito sito internet.