Nuova iniziativa benefica organizzata da Andrea Michela

Il termine ultimo per completarla sarà il 31 ottobre 2021

LECCO – Nuova interessante iniziativa messa in piedi dall’istrionico Andrea Michela. Il creatore di Alpenround ha inventato un nuovo progetto, la Cashback Race. Questa nuova sfida per gli appassionati delle due ruote metterà in premio il “recupero” di parte della quota d’iscrizione, ma solo ai ciclisti più costanti.

A partire dal 1 marzo 2021 gli iscritti alla Cashback Race potranno iniziare a scalare le salite più note della provincia lecchese. In totale le sfide saranno venti: Ghisallo, Nesso, Giumello, Aizzurro, Boccio, Erve, Albenza, Funivia, Consonno,Barni, Giovenzana, Alpino, Barro, Resinelli, Morterone, Valbrona, Valcava, Lissolo, Premana, Roccoli dei Lorla.

Gli atleti nel momento dell’iscrizione alla gara dovranno pagare venti euro e indicare se vogliono partecipare o no al “cashback”. In caso di risposta affermativa, chi completerà tutte le salite entro il 31 ottobre 2021 potrà ottenere il rimborso di metà iscrizione.

Come in tutte le iniziative organizzate da Michela, anche questa volta il fine ultimo sarà quello di raccogliere soldi da donare in beneficenza. In questo specifico caso l’ente che beneficerà dei soldi raccolti sarà l’ANAT, l’Associazione Nazionale Atassia Telangiectasia.

La ciliegina sulla torta è il patrocinio della FCI, Federazione Ciclistica Italiana.

“Quest’anno trascorso ci ha tolto tante cose, quindi ho pensato a un modo per poterci sfidare nel pieno rispetto delle regole di distanziamento, divertendoci e facendo dello sport, il tutto per allenare sia al fisico che lo spirito – ha dichiarato Andrea Michela – le fondamenta di questa manifestazione sono i partecipanti: più saremo e più la competizione sarà avvincente ed emozionante.

Il patrocinio della Federazione ciclismo ha riconosciuto la valenza sportiva di questa idea che farà sicuramente furore sulle salite lecchesi. Noi non pedaliamo solo con le gambe, ma anche col cuore: è per questo che i soldi delle iscrizioni verranno donati all’Associazione per la Lotta all’Atassia Teleangectasia”

Informazioni ulteriori si possono trovare sul sito internet della manifestazione.