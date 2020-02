Ciclismo. La Randolario 2020 è ufficialmente rinviata

Sospeso l’evento dell’8 marzo.

Il rinvio a data da destinarsi, sicuramente dopo l’estate.

LECCO – Il Coronavirus miete un’altra vittima nel panorama sportivo lecchese, anche se solo momentaneamente. Con un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi, il presidente del Bike Team Formaggilandia2 Roberto Maggioni ha annunciato la sospensione della Randolario 2020, prevista per domenica 8 marzo.

“Ieri sera abbiamo effettuato una riunione nella sede sociale, insieme a tutto il comitato organizzatore. La scelta più sensata ci è sembrata quella di rinviare la manifestazione a data da destinarsi.” ha dichiarato il massimo dirigente della società sportiva.

Il presidente ha motivato in maniera esplicita la sospensione preventiva dell’evento, senza aspettare eventuali comunicazioni del Governo a riguardo dei grandi eventi sportivi.

“La macchina organizzativa di un evento come la Randolario non è semplice da mettere in moto. Al momento non ci sono notizie certe su quello che le autorità decideranno per la prossima settimana, quindi scegliamo noi di dire stop alla manifestazione, per evitare situazioni spiacevoli e imprevedibili.

In un evento come la Randolario, che vede al via centinaia di persone da tutto il nord Italia, non saremmo stati in grado di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il motivo principale per cui abbiamo scelto di rinviare il tutto è però un altro: per noi la Randolario non è una semplice pedalata, ma una festa con un contorno ben definito: il pasta party finale, la ciclo gimkana per i bambini e tanti altri eventi che, in questo momento, probabilmente non avremmo avuto il permesso di effettuare. Piuttosto che organizzare un’edizione “monca”, si è scelto di rinviare il tutto e mantenere inalterato il format dell’evento.”

Per quanto riguarda il possibile spostamento, al momento il periodo più favorevole è quello che viene subito dopo i mesi estivi, come successe un paio d’anni fa, quando lo spostamento fu causato dalle pessime condizioni climatiche.