Ciclismo. Marco Gelli nuovo consigliere nel Bike Team Formaggilandia2

L’ingegnere lecchese prende il posto di suo padre Vico

Eletto per acclamazione all’unanimità da tutti i soci presenti

MALGRATE – Cambio dirigenziale per i “formaggini” del Bike Team Formaggilandia2. La società malgratese ha inserito nei propri quadri, con ruolo di consigliere, Marco Gelli. Il quarantaseienne ingegnere lecchese prende il posto di suo padre Vico, scomparso lo scorso marzo per colpa del COVID-19.

“Vico Gelli è stato un grande appassionato di ciclismo e da anni collaborava attivamente sia con noi formaggini che con la Federazione Ciclistica Italiana, di cui era Consigliere per la provincia di Lecco – dichiara il Presidente del Bike Team Formaggilandia2 Roberto Maggioni – mi è sembrato naturale proporre il ruolo a suo figlio, l’unico in grado di riempire il vuoto che ha lasciato Vico in tutti noi appassionati”.

La proposta della nomina di Marco Gelli ha riscosso grande entusiasmo tra i soci del bike team, tanto che l’elezione non ha neanche necessitato una votazione, essendo stata fatta per acclamazione all’unanimità.

“Il presidente Maggioni mi ha chiesto se ero interessato a occuparo il posto lasciato vuoto da mio padre e ho subito accettato. Come dirigente sono sicuramente acerbo, ma amo la bicicletta e sono sicuro che, grazie all’entusiasmo del Presidente, sarà facile prenderne la scia. Il faro c’è, bisogna solo impegnarsi e darsi da fare” dichiara Marco Gelli.

Il nuovo consigliere ha poi chiarito le sue intenzioni. “Questo è un periodo un po’ particolare, a causa della pandemia. Siamo stati costretti ad annullare la Randolario 2020 e anche altre cose che avevamo in programma risulteranno molto difficili. Ne approfitterò per imparare meglio il mio nuovo ruolo e iniziare a progettare le iniziative per il 2021, sperando che la situazione volga al meglio. Porterò idee ed entusiasmo” conclude Gelli.