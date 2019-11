Ciclismo. Molte persone alla presentazione del libro della “formaggina” Schillaci

“Una sfida attraverso i limiti”.

L’iniziativa a fine benefico.

MALGRATE – Una serata molto emozionante quella che è stata messa in piedi da Roberto Maggioni, presidente del Bike Team Formaggilandia2, in collaborazione con la Pro Loco di Malgrate e il convegno parrocchiale. L’occasione è stata la presentazione del libro di Sabrina Schillaci, un’atleta della squadra malgratese che ha vissuto una dolorosissima esperienza e ha scelto di espiarla attraverso le parole scritte.

Il titolo del libro è “Una sfida attraverso i limiti” e racconta un pezzo della vita di Sabrina e di suo marito Davide Citterio, una coppia felice fino a quando la sorte non si è messa di mezzo. Davide, a seguito di un banale tuffo dalla banchina in un lago, è rimasto tetraplegico.

Il dolore per questo drastico cambio di vita ha spinto Sabrina a seguire un percorso di “redenzione” su due ruote, pedalando fino a Santiago de Compostela. Emozioni, paure, pianti, sconforto e gioia, tutte queste sensazioni sono racchiuse nel libro.

Al solito, l’iniziativa ha un fine benefico: i soldi raccolti verranno donati al Come Collaborations Onlus, un’associazione di osteopati che effettua trattamenti gratuiti in tutta Italia. Nello specifico, il ricavato dell’iniziativa di ieri è stato devoluto alla piccola Martina, inserito nell’iniziativa “Esci la pedana”.

“La serata è stata molto emozionante – dichiara Roberto Maggioni, ieri nell’insolita veste di intervistatore di Sabrina – certe cose sembra sempre che non possano succedere, e invece accadono alle persone vicine e lontane. Ammiro il coraggio con cui Sabrina ha affrontato, e continua ad affrontare, una situazione difficile.”