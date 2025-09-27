Ciclismo. Presentata a Palazzo Lombardia la 97esima edizione de “Il Lombardia Under 23”

176 atleti da tutto il mondo si sfideranno sulle salite simbolo della Brianza

Piazza: “Un evento vetrina per il territorio lecchese”

LECCO – È tutto pronto per l’edizione 2025 de “Il Lombardia Under 23”, in programma sabato 4 ottobre. Saranno 36 le squadre al via, di cui ben 26 provenienti dall’estero, pronte a darsi battaglia in una delle corse ciclistiche più attese e prestigiose del calendario internazionale.

176 atleti partiranno da Oggiono per affrontare 170 chilometri di gara, caratterizzati da salite iconiche come il Ghisallo, Villa Vergano, Colle Brianza e Marconaga di Ello, quest’ultima posta a soli 6 km dal traguardo in viale Vittoria.

L’importante evento sportivo rappresenta un appuntamento fondamentale per i ciclisti che aspirano al professionismo. La 97esima edizione è stata presentata durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Lombardia, alla presenza dei sottosegretari regionali Mauro Piazza (Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale) e Federica Picchi (Sport e Giovani). Hanno partecipato anche Chiara Narciso, sindaco di Oggiono, Daniele Fumagalli, presidente del Velo Club Oggiono, Stefano Pedrinazzi, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, e Giuseppe Giussani, amministratore unico di Elettrosystem.

“Il Lombardia Under 23 – ha dichiarato Federica Picchi – è molto più di una semplice gara ciclistica: rappresenta un vero trampolino di lancio per i giovani talenti che aspirano al professionismo, ma anche un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio. Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere un evento che richiama atleti da tutto il mondo e che, attraverso lo sport, esprime la passione e l’identità delle nostre comunità. Questa edizione si arricchisce di un ulteriore valore: mettere in luce percorsi impegnativi e suggestivi, che raccontano storie di fatica, coraggio e speranza. Sono i giovani a costruire il futuro del ciclismo e, più in generale, dello sport”.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato il sottosegretario Mauro Piazza – che una competizione ciclistica di respiro internazionale attraversi ancora una volta la nostra provincia di Lecco, rendendola protagonista e regalando emozioni indimenticabili. Presentiamo con entusiasmo un appuntamento che rappresenta una tradizione prestigiosa per la Lombardia e un punto di riferimento per tutto il panorama sportivo nazionale”.

“Abbiamo voluto che la presentazione ufficiale si svolgesse a Palazzo Lombardia – ha ricordato Piazza – per sottolineare il valore di questa manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il significativo impatto che genera sul territorio. Il Lombardia Under 23 è una competizione che coniuga un’eccellente organizzazione con un’opportunità concreta per tanti giovani talenti del ciclismo internazionale”.

“Questa gara – ha osservato Mauro Piazza – non è soltanto una competizione, ma un vero e proprio laboratorio di crescita per i campioni di domani. Rappresenta una vetrina di alto profilo che coinvolge comunità, volontari, istituzioni e appassionati. È proprio questo lo spirito che vogliamo promuovere in Lombardia: uno sport che educa, unisce e valorizza il territorio“.

“Un ringraziamento speciale va al Velo Club Oggiono e al presidente Daniele Fumagalli per la passione e la dedizione con cui, anno dopo anno, organizzano questa manifestazione, ormai sempre più apprezzata anche a livello internazionale. Siamo certi che anche questa edizione sarà un successo sotto ogni aspetto. La Lombardia continua a distinguersi come punto di riferimento per lo sport giovanile, grazie alla sinergia tra istituzioni, realtà locali e partner. Eventi come questo rafforzano la nostra vocazione sportiva e promuovono valori fondamentali come passione, impegno e determinazione” ha concluso Piazza.