Ciclismo. Sabato passa Il Lombardia, attenzione alla chiusura delle strade

Da Como a Bergamo: ben sei salite da scalare tra cui il mitico Ghisallo

La corsa attraverserà anche il Lecchese (intorno alle 12) passando per Pescate, Garlate e il centro di Calolzio

LECCO – Sabato 9 ottobre torna il Giro di Lombardia con un percorso inedito, molto selettivo e che promette spettacolo. Lungo i 239 chilometri, saranno ben sei le salite che i ciclisti dovranno scalare dopo la partenza da Como, con lo strappo di Bergamo Alta prima dell’arrivo. 4.500 metri di dislivello complessivo, con la mitica salita del Ghisallo da Asso.

La Classica delle foglie morte passerà anche nel territorio Lecchese: da Onno, infatti, la corsa giungerà lungo la Sp583 a Parè di Valmadrera, quindi lungo la Sp72, attraverserà Pescate e Garlate e poi, superando l’Adda sul ponte di Olginate, la corsa arriverà a Calolziocorte dove attraverserà il centro: via Mazzini, corso Dante e corso Europa. Quindi, svolta a sinistra su via Fratelli Bonacina e in salita lungo via Mandamendale si entrerà nella provincia di Bergamo a Torre de’ Busi.

Attenzione alla chiusura delle strade. In particolare a Calolziocorte le strade verranno chiuse tra le 12 e le 13 di sabato 9 ottobre: “Nello specifico per quanto riguarda la nostra città saranno coinvolti una ventina di volontari tra Protezione Civile e Carabinieri in Congedo di Calolziocorte che ringrazio in anticipo per la loro disponibilità” ha fatto sapere l’assessore Cristina Valsecchi.

Secondo la cronotabella che pubblichiamo di seguito, i corridori entreranno in provincia di Lecco in zona Onno/Parè, indicativamente tra le 11.50 e le 11.58 (a seconda della velocità) e attraverseranno Calolziocorte tra le 12.12 e le 12.23.

IL PERCORSO E LA CRONOTABELLA CON TUTTI I PASSAGGI