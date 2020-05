Cinesportevents riavvolge il nastro, ecco tutti i campioni del lockdown

LECCO – Ci hanno fatto ridere, emozionare e sognare, ma soprattutto ci hanno tenuto compagnia in queste difficili settimane di emergenza. Un ottimo antidoto contro la chiusura forzata e l’isolamento, un ottimo modo per sognare in vista di quella che sarebbe stata una fase 2 ancora molto lontana all’orizzonte.

Nel video di Gianluca “Cine” Corti una carrellata con tutti i campioni intervistati dalla sua Cinesportevents. 150 secondi di volti di campioni e personaggi che ci hanno accompagnato in questa lunga clausura. Per rivedere tutte le interviste basta andare sul canale youtube o su www.facebook.com/CineSportEvents.