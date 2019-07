Circuito GoInUp, il lecchese Daniel Antonioli vince anche a Bema

L’atleta lecchese conquista anche la sesta tappa

A dettare il ritmo subito Daniel Antonioli che chiude in 16’53”

BEMA (SO) – Non sbaglia un colpo Daniel Antonioli che, ormai di casa nel Circuito GoInUp, conquista anche la sesta prova di Bema. La 2^ edizione del Vertical Lino ha visto nuovamente su gli scudi anche Roberta Ciappini, la forte atleta della Valmasino ha fatto l’en plein con il sesto successo su sei prove, ma questa volta ha dovuto sudare per tener dietro la giovane atleta della nazionale rumena di corsa in montagna Alexia Hecico che, in vacanza in bassa valle, ha approfittato per scoprire il bel paesino orobico.

La gara, con partenza a Bema e arrivo presso il Rifugio Ronchi, è andata in scena su un percorso ridisegnato rispetto alla prima edizione che prevedeva un dislivello positivo di 422 metri e uno sviluppo di 2,5 chilometri. Successo di partecipazione con 300 atleti al via in ricordo di Lino Gavazzi, scomparso due anni fa ai piedi del Pizzo Berro e grande appassionato di montagna, oltre che volontario della Pro Loco Bema.

Bagarre fin dall’inizio per sgranare il gruppo nella parte iniziale all’uscita del paese, poi i big hanno preso in mano le redini della corsa. A dettare il ritmo subito Daniel Antonioli (La Sportiva) seguito a ruota dal leader del circuito Filippo Curtoni (CA Lizzoli) e dal campioncino di skialp Daniele Corazza (Team Crazy). I tre si sono dati battaglia fino al Rifugio Ronchi dove era posto il traguardo, ma è stato Antonioli a mettere il sigillo su questa prova only up dimostrando che il 2019 è veramente la sua annata.

Per il lecchese crono finale di 16’53”, a ruota Curtoni in 17’08”, i “Corazza Brother” (Daniele in 17’22” e Matteo in 17’41”) e a chiudere la top five Manuel Bonardi (Atletica Pidaggia/17’48”). Per quanto riguarda la gara femminile si impone ancora Roberta Ciappini (La Recastello Group) con un crono di 20 minuti netti, seguita dalle giovane rumena classe 2000 Alexia Hecico (Lps Baia Mare) con il tempo di 20’27”, chiude il podio di giornata Gisella Beretta (Atletica Pidaggia) in 21’17”. Prossimo appuntamento del circuito GoInUp con la Colmen Vertical Night l’11 settembre.