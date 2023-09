Ck Rivabella. Brambilla, Corti e Bettinazzi si confermano nella canoa velocità

Marilù Brambilla vince nelle Allieve B e fa segnare il miglior tempo di categoria

“E’ andata decisamente bene. I nostri ragazzi hanno confermato il loro valore in una specialità che non è la loro”

LECCO – Anche il Canoa Kayak Rivabella di Lecco ha partecipato alla gara nazionalità di canoa velocità a Caldonazzo (TN) per Allievi e Cadetti. Una delle gare più importanti nell’ambito della specialità olimpica (canoa su acqua piatta) che ha visto al via tantissimi partecipanti. I lecchesi si sono difesi molto molto bene anche in una specialità che non è prettamente la loro, che solitamente si cimentano nella specialità fluviale.

Nelle Allieve B Marilù Brambilla ha conquistato la medaglia d’oro facendo segnare anche il miglior tempo di tutte le batterie (una cinquantina le atlete al via, suddivise in batterie da 16). Nella Allievi B argento di Pietro Corti che ha confermato il suo valore. Nei Cadetti A Massimo Bettinazzi ha chiuso al 4° posto a soli 6″ dal podio.

“E’ andata decisamente bene. I nostri ragazzi hanno confermato il loro valore nella specialità olimpica che è più partecipata e competitiva rispetto alla fluviale che solitamente facciamo. Si sono messi alla prova e hanno ben figurato – ha spiegato il presidente Claudio Bettinazzi -. Devo ringraziare la Lega Navale sezione di Milano nella persona di Antonio Gesuladi poiché ci ha prestato le canoe permettendo ai nostri atleti di potersi preparare al meglio per la gara”.