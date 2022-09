Pioggia di medaglie per la squadra del presidente Bettinazzi in Umbria

“Risultati più che positivi che premiano, oltre agli atleti, anche tutta la nostra società sportiva”

TERNI – Un altro fine settimana da incorniciare per il Canoa Kayak Rivabella impegnato nel fine settimana in Umbria, sul fiume Nera, per il Campionato Italiano Ragazzi e prova nazionale per le altre categorie. Le gare sono state organizzate dal Gruppo Canoe Terni: Sprint di circa 350 metri, disputata ad Arrone, poi la Classica di 4 km con partenza a cronometro con intervallo di un minuto da Ferentillo ad Arrone (percorso di 2 km per Allievi e Cadetti). Il fiume, all’apparenza semplice, presentava vari passaggi che richiedono occhio per interpretare la corrente e capacità di conduzione delle imbarcazioni, pena la perdita di secondi preziosi.

Il risultato più importante della trasferta è stato il doppio titolo italiano per Riccardo Frigerio nella categoria Ragazzi. “Rispetto all’anno passato – commenta il presidente Claudio Bertinazzi – Riccardo ha fatto un salto di qualità in termini di prestazioni e durante questa stagione ha migliorato costantemente, arrivando al traguardo che si era prefissato”.

Da segnalare anche Lorenzo Corti, per la prima volta in una gara nazionale, che ha fatto segnare i migliori tempi assoluti sia in sprint che in classica. “Risultati più che positivi che premiano, oltre agli atleti, la società, dirigenti, allenatori, tecnici e accompagnatori – conclude Bettinazzi – Domenica prossima appuntamento a Lodi per il campionato regionale classica valida per tutte le categorie”.

Tutti i risultati del Ck Rivabella (sprint e classica)

Brambilla Marilu (allieve B): 1° posto e 1° posto;

Bettinazzi Massimo (allievi B): 2° e 5° posto

Corti Pietro (allievi B): fuori dalla finale e 11°

Bettinazzi Beatrice (cadette B): 3° posto e 3° posto

Rosa Riccardo (cadetti B): 5° e 7° posto

Frigerio Riccardo (ragazzi): 1° posto e 1° posto

Brambilla Iacopo (ragazzi): 7° posto e 4° posto

Corti Lorenzo (Junior): 1° posto e 1° posto

Rota Gioele (Junior): fuori dalla finale e 4° posto

Riva Luca (senior): 3° posto e 3° posto

Pasquale Matteo (senior) 4° e 6° posto

Frigerio Gianpietro (master D): 1° posto e 1° posto

Bettinazzi Claudio (master E): 1° posto

Gare a squadre

Allievi: Marilu, Massimo e Pietro: 2° sprint e 3° in classica

Marilu, Massimo e Pietro: 2° sprint e 3° in classica Junior: Lorenzo, Riccardo F. e Iacopo: 1° sprint e 1° classica

Lorenzo, Riccardo F. e Iacopo: 1° sprint e 1° classica Senior: Luca, Matteo e Gianpietro: 1° sprint e 1° classica