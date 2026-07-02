Ck Rivabella. Impresa di Mechilli, Bettinazzi e Corti: sono i nuovi campioni italiani Junior a squadre

Pur essendo della categoria Ragazzi, hanno sfoderato una prestazione monstre contro atleti più grandi

Nel K1 Senior splendida medaglia d’argento per Luca Riva che si conferma su livelli altissimi

LECCO – Pietro Corti, Pietro Mechilli e Massimo Bettinazzi compiono l’impresa e vincono il titolo italiano Junior a squadre di discesa classica sul fiume Noce, in Val di Sole, Trentino. La loro è stata una vera e propria impresa perché non partivano certo da favoriti: tutti e tre, infatti, di solito gareggiano nella categoria Ragazzi, quindi hanno affrontato atleti di 1 o 2 anni più grandi pur di partecipare al Campionato Italiano Junior e Senior di discesa classica.

Discesa di 4,5 km da Cusiano a Mezzana su un fiume iconico come il Noce, che nei giorni precedenti è stato terreno di gara per la tappa di Coppa del Mondo. Livello dell’acqua perfetto, tutto il tracciato aveva una difficoltà costante di 3° grado con un passaggio di 4° grado, non c’era un metro di acqua piatta. E proprio su un fiume estremamente tecnico i tre lecchesi si sono superati strappando ai favoriti una medaglia d’oro di grande prestigio. Dietro al Canoa Kayak Rivabella di Lecco troviamo la Canottieri Adda Lodi e il Canoa Club Pescantina (Verona).

Per la società del presidente Claudio Bettinazzi, quello della gara a squadre Junior, non è l’unico risultato di rilievo: a portare un’altra medaglia pesante è stato Luca Riva che, dopo il successo al campionato italiano Under 23 lo scorso maggio (Stura di Demonte), si è riconfermato su livelli altissimi conquistando l’argento anche al campionato italiano Senior.

Da segnalare, nei Senior, il 17° posto di Sebastiano Del Duca e il 19° posto di Francesco Brossa; nella gara individuale Junior 11° Pietro Mechilli, 14° Massimo Bettinazzi, 18° Simone Baccaro e 19° Pietro Corti.

Canoa Kayak Rivabella che il 25 e 26 luglio prossimi sarò impegnato in un altro appuntamento importante: il Campionato Italiano Sprint Junior e Senior a Pescantina (VR) sul fiume Adige.