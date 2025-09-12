Ck Rivabella. La giovane Marilù Brambilla brilla al Meeting delle Regioni

La Cadetta B, dopo la gara in Trentino, ha attraversato l’Italia per vincere una prova nazionale in Umbria

Tour de force anche per Pietro Corti e Pietro Mechilli che, nel week-end, hanno gareggiato prima in Campania e poi in Umbria

LECCO – Quello scorso è stato un fine settimana particolarmente intenso per il Canoa Kayak Rivabella di Lecco. Fari puntati in modo particolare su due giovanissimi della categoria Cadetti B: Marilù Brambilla e Pietro Corti hanno letteralmente attraversato l’Italia nel giro di poche ore per partecipare a due diverse gare nello stesso fine settimana.

Marilù Brambilla, forte degli ottimi risultati stagionali, è stata dapprima convocata come rappresentante della Lombardia al Meeting delle Regioni sul lago di Caldonazzo in Trentino. Se nella specialità fluviale domina tutte le gare, venerdì e sabato si è difesa egregiamente anche nella specialità velocità conquistando un argento nei 2.000 metri e un bronzo nei 200 metri. Ma non è tutto, perché la domenica ha raggiunto il resto della squadra ad Arrone (Terni), sul fiume Nera, per una gara nazionale che l’ha vista trionfare sia nella gara sprint che nella discesa classica.

Tour del force anche per Pietro Corti (Cadetti B) impegnato il venerdì e il sabato nella gara nazionale di Policastro Bussentino (SA), sul fiume Bussento, dove ha vinto la prova classica ed è arrivato 2° nella gara sprint. Presente anche Pietro Mechilli (Ragazzi) che è giunto 9° sia nella sprint che nella classica. Anche questi due atleti del Ck Rivabella, nel percorso di ritorno, si sono fermati ad Arrone per la gara nazionale di domenica: Pietro Corti ha vinto la classica ed è arrivato 2° nella sprint; Pietro Mechilli ha invece ottenuto due ottavi posti.

Sempre ad Arrone erano presenti Simone Baccaro (Cadetti B), che ha chiuso con due terzi posti (classica e sprint); Massimo Bettinazzi (Ragazzi) che ha chiuso con due settimi posti; Beatrice Bettinazzi (Junior) che ha chiuso con due terzi posti e il presidente Claudio Bettinazzi (Master E) che ha chiuso con due successi. Infine medaglie d’argento nella sprint anche per il C2 Ragazzi di Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli e per il C2 Cadetti B di Pietro Corti e Simone Baccaro.