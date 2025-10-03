Ck Rivabella, Lorenzo Corti sfiora il podio in Coppa del Mondo

Il lecchese, con il compagno di squadra Luca Riva, era impegnato con la nazionale in Macedonia

Il resto della squadra ha gareggiato sul Brenta a Oriago, mentre Pietro Mechilli ha affrontato una gara di surfski in Sardegna

LECCO – Gli atleti del Canoa Kayak Rivabella, nello scorso fine settimana, sono stati impegnati ancora una volta su più fronti. Appuntamento internazionale per Lorenzo Corti e Luca Riva che hanno partecipato con la nazionale azzurra alle ultime due prove sprint di Coppa del Mondo a Skopje in Macedonia.

Il miglior risultato è quello di Lorenzo Corti che ha sfiorato il podio in una della due prove con il rammarico di essere giunto a soli 3 centesimi dalla medaglia di bronzo. Nella seconda prova ha concluso invece al 7° posto. Luca Riva ha conquistato invece un 18° e un 23° posto. Nella classifica finale, dopo le cinque prove, Lorenzo Corti è 14° e Luca Riva è 15°, un risultato importante visto che sono anche i migliori degli italiani in K1.

Il resto della squadra ha partecipato a una gara regionale sprint (ai fini della classifica contava la migliore delle due manches) a Oriago (Venezia) sul fiume Brenta. Nei Cadetti A successo di Margherita Cattaneo; mentre nei Cadetti B successo di Pietro Corti, mentre Simone Baccaro è 4° e Alessandro Cassamagnaghi è 5°. Questi ultimi tre atleti hanno partecipato alla gara a squadre e hanno vinto. Pietro Corti e Simone Baccaro hanno poi affrontato la gara del C2 Cadetti B chiudendo al 2° posto.

Nei Ragazzi 3° posto per Massimo Bettinazzi, mentre nelle Junior Beatrice Bettinazzi è arrivata 2^. Nei Senior 10° posto di Gioele Rota e nei Master E 2° posto di Claudio Bettinazzi. Claudio Bettinazzi, Massimo Bettinazzi e Gioele Rota hanno partecipato anche alla gara a squadre Senior dove hanno chiuso secondi.

Infine trasferta in terra sarda, a Cagliari, per Pietro Mechilli che ha affrontato una gara di surfski, una particolare disciplina in cui si gareggia in mare con una speciale canoa. Il lecchese è giunto al secondo posto nella categoria Ragazzi.