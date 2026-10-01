Ck Rivabella. Massimo Bettinazzi (Ragazzi) vince la gara interregionale sprint a Lodi

Successo anche nella gara a squadre Ragazzi con Bettinazzi, Mechilli e Baccaro

Pietro Mechilli (Ragazzi) secondo, Margherita Cattaneo (Cadette) terza e Claudio Bettinazzi (Master E+F) primo

LODI – Trasferta a Lodi, sul fiume Adda, per il Canoa Kayak Rivabella che lo scorso fine settimana ha partecipato a una gara interregionale sprint organizzata dalla Canottieri Adda Lodi. A determinare la classifica la migliore delle due manches, il percorso abbastanza semplice ha fatto in modo che, in diverse categorie, le gare si siano risolte sul filo dei centesimi.

Nella categoria Ragazzi successo di Massimo Bettinazzi che ha battuto di soli 9 centesimi il compagno di squadra Pietro Mechilli, medaglia d’argento. A un passo dal podio, 4°, Simone Baccaro; Alessandro Cassamagnaghi ha chiuso 6°. Bettinazzi, Mechilli e Baccaro hanno poi vinto la gara a squadre. Nelle Cadette 3^ Margherita Cattaneo; nei Cadetti 5° Daniele Cagliani e 7° Nicolò Tocchetti. Infine nei Master E+F successo (per soli 19 centesimi) del presidente Claudio Bettinazzi.

“Era da qualche anno che non si svolgeva questa gara, il cui motore era Vittorio Cirini venuto a mancare nel 2023 – ha spiegato il presidente Bettinazzi -. Cirini è stato un dirigente di lungo corso sia all’interno della Canottieri Adda Lodi, sia all’interno della Federazione Italiana Canoa Kayak. Oltre a contribuire alla formazione della federazione, è stato anche determinante nello sviluppo di questo sport. E’ bello che la Canottieri Adda Lodi abbia deciso di tornare a organizzare questa gara”.

A Vittorio Cirini è stato intitolato il trofeo assegnato all’atleta che ha fatto segnare il miglior tempo assoluto che, in questa edizione, è stato Giacomo Abbiati, della società di casa, che ha chiuso in 57″50. Il prossimo appuntamento per il Canoa Kayak Rivabella è in programma l’11 ottobre con la tradizionale Calolzio-Brivio.