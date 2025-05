Ck Rivabella. Tre medaglie di bronzo ai Campionati Italiani Under 23

Sul podio Lorenzo Corti nella sprint individuale. Nella gara a squadre due terzi posti (sprint e classica)

Bene anche i Cadetti B con Marilù Brambilla e Pietro Corti che hanno vinto tutto

LECCO – Trasferta in provincia di Cuneo, sul fiume Stura di Demonte, in località Gaiola, lo scorso week-end, per il Canoa Kayak Rivabella di Lecco. Una gara che mancava dal calendario da una decina d’anni, ma il ritorno è stato molto gradito poiché il fiume, particolarmente impegnativo, è propedeutico per le gare più importanti della stagione, non da meno è il contesto spettacolare in cui si svolge la gara.

La gara nazionale era valida anche per il campionato italiano Under 23; i lecchesi si sono fatti valere con il 3° posto di Lorenzo Corti nella sprint e con il doppio bronzo nella prova a squadre (Lorenzo Corti, Luca Riva e Iacopo Brambilla) sprint e classica. “Risultati di tutto rispetto – ha sottolineato il presidente Claudio Bettinazzi -. In particolare i nostri erano campioni in carica nella prova a squadre sprint ma è sempre difficile riconfermarsi, anche perché il podio se lo sono giocati per pochissimi centesimi e i valori erano tutti molto vicini”.

Tra i risultati della categoria Under 23 va sottolineato l’8° posto di Lorenzo Corti nella classica, mentre Luca Riva è giunto 7° nella sprint e 4° nella classica. Iacopo Brambilla ha chiuso al 9° posto la sprint e all’11° la classica, mentre Matteo Pasquale è giunto 14° nella sprint e nella classica.

Nelle categorie giovanili, dominio del Ck Rivabella nei Cadetti B con Marilù Brambilla che ha vinto sprint e classica, doppietta vincente che è riuscita anche a Pietro Corti nella pari categoria maschile. Nei Ragazzi Massimo Bettinazzi è 4° nella sprint e 5° nella classica; mentre Pietro Mechilli è 5° nella sprint e 6° nella classica. Nella Juniores femminile Beatrice Bettinazzi sale due volte sul terzo gradino del podio (sprint e classica).

Il prossimo fine settimana il Canoa Kayak Rivabella sarà impegnato in una gara in Slovenia che sarà valida come prova di selezione per gli Under 23. I lecchesi non mancheranno, così come non mancheranno i compagni più giovani che avranno l’opportunità di fare esperienza in un’altra gara di livello.