Como Lake Half Marathon: vincono il portoghese Bruno Lourenco e la comasca Elisa Pastorelli

Nella 5km vincono Francesco Mazza e Cristina Molteni

5^ la lecchese Camilla Valsecchi in 18’47”, nuovo primato personale

COMO – Domenica mattina, organizzata dalla Asd Aries Como Atheltic Team del presidente Maria Pinti, si è svolta la 14^ Como Lake Half Marathon, 1.302 atleti nella gara di 21,097km, 390 atleti nella gara corta.

Partenza e arrivo al Parco di Villa Olmo. Dopo 1h10’04” vince il portoghese Bruno Lourenco, al secondo posto Mirko Partenope (Atletica Osa Saronno) con 1h10’30”, a chiudere il podio il francese Julian Gueydon con 1h10’33” (Menton Marathon). Al femminile vince la comasca Elisa Pastorelli con 1h23’56 (Cus Insubria Varese Como), al secondo posto la francese Jeanne Roderiguez con 1h27’38” a chiudere il podio Camilla Grassi (DK Runners Milano) con 1h30’21”.

Dopo 15’ precisi la sparo della 5km, quasi 400 atleti in gara sul percorso Villa Olmo – Cernobbio di 2,5km andata e ritorno, davanti a tutti sono due atleti a sprintare, a vincere è stato Francesco Mazza (Atletica Casone Noceto) con 14’23”, al secondo posto Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana) – Campione Mondiale a Premana nel 2017 nelle lunghe distanza di corsa in montagna – in 14’28”, a chiudere il podio Simone Adamini (Sport Troject VCO) con 15’25”. Nella gara al femminile a vincere l’azzurrina di corsa in montagna Cristina Molteni (Atletica Valle Brembana) con 17’01”, argento per Camilla Galimberti (Bracco Atletica) con 17’16”, bronzo a Ilaria Brunatti (Bracco Atletica) con 17’40”.

Gran bella gara della lecchese Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 5° posto con 18’47”, nuovo primato personale abbassato di ben 1’03”. Al maschile nel top ten il valsassinese Marco Melesi (Daini Carate Brianza) 10° posto con 15’54”.

Podi di categoria

Nelle classifiche categorie AJPS: 2^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni); SM50: 3° Paolo Merzario (Atletica Lecco Colombo Costruzioni); SM55: 2° Raffaele Lombella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni); SM60: 1° Carlo Corti (Atletica 42195 Blu Frida).

Nella mezza maratona, classifiche di categorie AJSP: Silvia Mauri 1^ (Gs Escursionisti Falghi Olginatesi); SF45: 2^ Claudia Redaelli (Atletica 42195 Blu Frida); SF60: 2^ Rosita Maria Villa (Atletica 42195 Blu Frida).

Tutti i risultati lecchesi

5km

10^ Marco Melesi 15’54” (Daini Carate Brianza), 13° Andrea Santambrogio 16’01” (Gsa Cometa), 31° Marco Valsecchi 17’20” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 50° Camilla Valsecchi 18’47” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 51° Carlo Corti 19’02” (Atletica 42195 Blu Frida), 54° Paolo Merzario 19’13” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 57° Raffaele Lombella 19’45” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 78° Davide Viganò 21’14” (Avis Oggiono).

Mezza maratona

37° Alessio Rusconi 1h24’18” (Gr Escursionisti Falchi Olginatesi), 58° Matteo Villa 1h27’22” (Gr Escursionisti Falchi Olginatesi), 216° Silvia Mauri 1h37’27” (Gr Escursionisti Falchi Olginatesi), 277° Ivan Micheli 1h40’34” (Amatori Lecco), 279° Barbara Invernizzi 1h41’35” (Atletica 432195 Blu Frida), 325° Giuseppe Canali 1h42’47” (Team Pasturo), 328° Daniele Gatti 1h43’28” (Amatori Lecco), 401° Alessandro Griso 1h46’14” (Premana), 502° Luca Agostino Ettore Scarsi 1h49’17” (Cs Cortenova), 505° Omar Luca Magni 1h49’22” (Evolution Sport Team), 506° Franco Rota 1h49’22” (Evolution Sport Team), 602° Emanuele Panzeri 1h53’12” (Atletica 87 Oggiono), 623° Vincenzo Fuoco 1h54’00” (Team Pasturo), 652° Matteo Orlandi 1h54’49” (Cs Cortenova), 672° Camilla Balasucci 1h55’28” (Gs Mario Corti 1959), 712° Fabiola Ribeiro De Oliveira 1h56’47” (Team Pasturo), 743° Maurizio Invernizzi 1h58’13” (Team Pasturo), 879° Ruben Gattinoni 2h04’04” (Team Pasturo), 889° Rosita Maria Villa 2h04’41” (Atletica 42195 Blu Frida), 937° Roberto Molteni 2h06’16” (Avis Oggiono), 1064° Deborah Uberti 2h16’39” (Gr Escursionisti Falchi Olginatesi).