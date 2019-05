Con Sport Hub 3 pettorali in regalo per partecipare ai mondiali Adidas

Iscrizioni per ambire ai pettorali oggi, dalle 18.00 alle 22.00, e domani pomeriggio in piazza Cermenati allo stand Adidas

LECCO – Tre pettorali, tre, che permetteranno di formare il team Sport Hub Lecco che prenderà parte all’Adidas Infinite Trails World Championship.

L’appuntamento con i mondiali di corsa in montagna targati Adidas si svolgeranno dal 27 al 30 Giugno in Austria, nel salisburghese, sulle cime della valle di Gastein.

Per poter ambire ad uno dei tre pettorali basterà recarsi, oggi, dalle 18 alle 22, oppure domani pomeriggio (sabato) in piazza Cermenati a Lecco allo stand Adidas, momento in cui verranno anche distribuiti i pettorali della Resegup che si correrà domani, sabato.

“Basterà compilare il modulo di adesione, poi, in base alle richieste, selezioneremo i tre atleti che formeranno la nostra squadra che parteciperà all’Adidas Infinite Trails World Championship”, spiegano dallo staff di Sport Hub.

Una gara decisamente spettacolare che vedrà al via 333 team composte da tre atleti ciascuno, divisi nelle categorie maschile, femminile e mista che si daranno battaglia in una staffetta di ben 120 chilometri e 7.100 metri di dislivello.