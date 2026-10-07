Concluso il 22° Campionato Regionale Csi di corsa su strada, argento per la Virtus Calco

La classifica finale di società va ai diavoli rossi del Gs Csi Morbegno
Al livello individuale per i lecchesi 5 titoli, 8 medaglie d’argento, 4 di bronzo.
LECCO – Domenica scorsa, con la gara di Brivio organizzata da Virtus Calco/Comitato di Lecco, si è concluso il 22° Campionato Regionale Csi di corsa su strada, (la prima delle due gare si era svolta il 20 settembre scorso a Esine organizzata dal comitato Vallecamonica).
Dopo le gare si sono svolte le premiazioni dei primi tre della classifica finale: quattro titoli per i lecchesi con Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco) nella categoria Ragazze, Ilaria Ravasi (Gs Virtus Calco) nella categoria Seniores, Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco) nella categoria Amatori A, Walter Andreotti (Gs Virtus Calco) nella categoria Veterani A, Sara Buzzoni (Csc Cortenova) nella categoria Disabili Intellettivo – Relazionale Adulti.
La classifica di società premia i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno con 132 punti di giornata, secondo posto per il Gs Virtus Calco con 126 punti, chiude il podio per l’Atletica Alto Lario 119 punti. Le altre società del comitato di Lecco: 4° posto Polisportiva Bernate con 100 punti, 9° posto Csc Cortenova con 90 punti, 10° posto Team Pasturo con 84 punti, 11° posto Us Derviese con 68 punti, 18° posto Polisportiva Bellano con 56 punti, 23° posto Polisportiva Pagnona con 44 punti, 28° posto Polisportiva Castello di Brianza con 35 punti, 30° posto As Premana con 30 punti, 32° posto Polisportiva Valvarrone con 28 punti.
Tutti i vincitori del Campionato Regionale e tutti i lecchesi sul podio
- Esordienti-1^ Elena Forchini 57 punti (Gs Alpini Sovere Atletica), 2^ Viola Colombo 51 punti (Gs Virtus Calco).
- Esodienti-1° Carlo Zecca 49 punti (Gs Csi Morbegno).
- Ragazze-1^ Anna Rigonelli 51 punti (Gs Virtus Calco), 2^ Silvia Marzitelli 51 punti (Gs Virtus Calco).
- Ragazzi-Mirko Bertoletti 52 punti (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiani), 3° Dario Ghislandi 40 punti (Gs Virtus Calco).
- Cadette-1^ Lucrezia Battistessa 57 punti (Atletica Alto Lario).
- Cadetti-1° Luca Tunesi 50 punti (Atletica Alto Lario).
- Allieve-1^ Argentina Necchi 60 punti (Atletica Alto Lario), 3^ Linda Cattaneo 50 punti (Polisportiva Brembate).
- Allievi-1° Lorenzo Buzzetti 52 punti (Gs Csi Morbegno).
- Juniores-1^ Elis Tarca 30 punti (Atletica Alto Lario).
- Juniores-1° Giuliano Cedri 30 punti (Atletica Vallecamonica), 2° Cristian Acerboni 30 punti (Polisportiva Bellano).
- Seniores-1^ Ilaria Ravasi 46 punti (Gs Virtus Calco), 2^ Clara Spano 43 punti (Csc Cortenova), 3^ Francesca Gennaro Selvaggio 38 punti (Polisportiva Bernate).
- Seniores-1° Marco Passerini 48 punti (Gs Valgerola), 2° Juri Marelli 46 punti (Team Pasturo).
- Amatori A-1^ Lucia Mazzoni 51 punti (Gs Csi Morbegno), 2^ Costanza Antonello 30 punti (Gs Virtus Calco).
- Amatori A-1° Marco Barbieri 53 punti (Atletica Alto Lario).
- Amatori B-1^ Cinzia Beccalli 50 punti (Gs Virtus Calco).
- Amatori B-1° Oscar Giovio 55 punti (Atletica Alto Lario), 3° Dario Rigonelli 30 punti (Gs Virtu Calco).
Veterani A-1^ Cinzia Zugnoni 60 punti (Gs Csi Morbegno), 3^ Nicoletta Ripamonti 48 punti (Gs Virtus Calco).
- Veterani A-1° Walter Andreotti 43 punti (Gs Virtus Calco).
- Veterani B-1^ Elisa Pellicioli 60 punti (Aido Artogne), 2^ Maria Grazia Zuliani 27 punti (Polisportiva Bernate).
Veterani B-1° Pietro Romelli 60 punti (Polisportiva Sport), 2° Lino Marelli 46 punti (Team Pasturo).
- Disabili Intellettivo – Relazionale Giovani.1° Tommaso Vergottini 60 punti (Gs Csi Morbegno).
- Disabili Intellettivo – Relazionale Adulti-1^ Sara Buzzoni 30 punti (Csc Cortenova).
- Disabili Fisici Sensoriali Adulti-1° Giulio Gusmeroli 30 punti (Gp Talamona).
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