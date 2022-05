L’attesa sfida sabato alle ore 21 presso il Bione

Il coach Milano: “Ci attende un importante finale di campionato, avremo bisogno del sostegno di tutti”

LECCO – Dopo essersi guadagnata i play off, un’altra sfida attende la Pallavolo Picco Lecco: questo sabato alle 21 infatti la squadra lecchese scenderà sul campo di casa al Bione per giocare il match d’andata contro il Capo d’Orso Palau, vincitrice del Girone A.

A commentare l’accesso ai play off e l’imminente match Gianfranco Milano, primo allenatore delle biancorosse: “E’ sicuramente un periodo intenso, carico di emozioni. Approdare ai play off significa concretizzare una stagione davvero positiva. Ora ci attende un finale di campionato fondamentale: avremo bisogno del sostegno di tutti, pertanto invitiamo al Bione le nostre giovanili e tutti i tifosi della città”.

In merito alla squadra avversaria il coach dichiara: “Il Palau si presenterà in ottime condizioni, reduce da un campionato quasi impeccabile, con una sola sconfitta nella regolar season. E’ una squadra che conosciamo molto bene, di grande esperienza e molto in sintonia”.

Dopo la sfida di sabato, le ragazze della Picco saranno impegnate il 14 maggio nella trasferta di ritorno in Sardegna.