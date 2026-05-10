Coppa del mondo arrampicata speed: Bea Colli sbriciola il record italiano ma non accede alla finale

In qualifica la campionessa lecchese fa segnare per ben due volte il crono di 6″732

Nonostante ciò chiude 21esima: “Il livello è cresciuto, sono tornate le atlete russe e si sono affacciati nomi nuovi”

LECCO – Nonostante un tempo di grandissimo rilievo, la campionessa di arrampicata sportiva lecchese Beatrice Colli si è dovuta accontentare di un 21° posto nella prima tappa di Coppa del Mondo, specialità Speed, che si è disputata dall’8 al 10 maggio Wujiang, in Cina.

Beatrice Colli, infatti, ha sbriciolato per due volte il record italiano in qualifica fermando il cronometro sul tempo di 6”732 in entrambe le prove (vera rarità), ma ciò nonostante chiude 21esima senza approdare alla finale a 16.

“Il livello mondiale non solo è ulteriormente cresciuto, ma sono tornate le atlete russe e si sono affacciati nomi nuovi – ha spiegato l’allenatore Fabio Palma -. Bea è più forte ma altre avversarie sono più forti e molte si sono migliorate in maniera vertiginosa. Certamente lei vuole essere super protagonista, perciò deve essere assistita e supportata nel miglior modo possibile”.