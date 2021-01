Coppa del Mondo di sci: nello Slalom di Zagabria bene Tommaso Sala

Il lecchese chiude la sua gara in 24^ posizione col tempo di 2’03”24

Sala tiene alto l’onore degli Azzurri in una giornata da dimenticare

ZAGABRIA – Tommaso Sala tiene alto l’onore degli Azzurri nell’appuntamento di Slalom Speciale di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il lecchese ha chiuso la sua gara in 24^ posizione col tempo di 2’03”24.

Per Sala un buon risultato e lo è ancor più se lo si paragona ai risultati ottenuti dagli altri Azzurri per i quali è stata decisamente una giornata da dimenticare. Alex Vinatzer, dal quale si aspettava un buon piazzamento sulla pista in cui un anno fa ottenne il suo primo podio, è uscito dopo le prime porte. Fuori anche Simon Maurberger, mentre non si sono qualificati per la seconda manche Manfred Moelgg (32° a +2”61) e Stefano Gross, (33° a +2”62).

Ad imporsi è stato il tedesco Linus Strasser col tempo di 2’01”30, al secondo e al terzo posto gli austriaci Manuel Feller (+0”10) e Marco Schwarz (+0”16).