Coppa Europa. Tommy Sala (SC Lecco) vince lo Slalom in Val di Fassa

Per l’atleta brianzolo è il terzo podio conquistato in Coppa Europa in questo inizio di stagione

“Oggi ero molto sereno e sono riuscito ad esprimermi al meglio”

VAL DI FASSA – Un grandissimo Tommaso Sala (Sc Lecco) vince lo Slalom Speciale di Coppa Europa in Val di Fassa. Due grandi manche per l’atleta dello Sci Club Lecco che chiude la prima in 54”.04 (nessuno meglio di lui) e fa altrettanto nella seconda chiudendo con il tempo finale di 1’47”31.

Ai microfoni di Rai Sport Tommy ha dichiarato di essere “molto contento” per la vittoria, aggiungendo: “Ho risolto quel piccolo problema alla caviglia che sentivo in Val d’Isere e che mi ha dato un po’ fastidio mentalmente. Oggi ero molto sereno in partenza e sono riuscito ad esprimermi al meglio come volevo io. Sono davvero contento”.

Già terzo podio per lui in Coppa Europa, in questo inizio di stagione. quello di oggi infatti segue ai due precedenti in Slalom Gigante: un 2° posto conquistato ai primi di Dicembre in Norvegia e un 1° posto ottenuto sulle nevi norvegesi di Funesdalen.

Tommy Sala, sembra aver lasciato alle spalle il serio infortunio che lo ha tenuto lontano della gare per diversi mesi, è sta dimostrando di essere pronto per tornare alla grande, con l’obiettivo di qualificarsi per la Coppa del Mondo.

Nella gara di oggi, il podio è stato completato dal norvegese Jonathan Nordbottent, 2° col tempo di e 1’47”85 e dal connazionale Atle Lie Mcgrath, 3° col tempo di 1’48”70.