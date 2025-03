Coppa Italia di sci nordico, un oro e un bronzo per Laura Colombo

A Campo Carlo Magno, nel week-end scorso, anche il Campionato Italiano Master e Amatori

Un oro e un argento per Elisabetta Amici, Stefano Aldè terzo

CAMPO CARLO MAGNO (TN) – Campionato Italiano Master e Amatori di sci nordico a Campo Carlo Magno (TN), in gara anche gli Assoluti per la 18^ e 19^ tappa della Coppa Italia Assoluta. Sabato si ha gareggiato nella 10km in tecnica libera al femminile e i Master maschili nella 15km in tecnica libera, per tutti partenza individuale.

La lecchese Laura Colombo (Cs Esercito) con 30’29”8 vince nella categoria Assoluta, seconda Ylvie Follie (Cs Carabinieri) con 30’46”3 e a chiudere il podio Stefania Corradini (Sottozero Nordic Team) con 31’55”8 per la Coppa Italia. Per il Campionato Italiano Elisabetta Amici (Cm Valsassina) 2^ nella 10km in TL con 44’55”0.

Presenti anche Aksel Artusi (Cs Esercito) 7° nella 15km in TL con 44’10”4 per la Coppa Italia. A vincere è stato Fabrizio Poli (Cs Esercito) con 41’40”7, al 2° posto Luca Del Fabbro (Gs Fiamme Gialle) con 42’06”9 e chiude il podio con Martin Coradazzi (Cs Esercito) con 42’07”5. Per il Campionato Italiano Master 5° classificato nella 10Km in TL per Stefano Aldè (Cm Valsassina) con 40’30”0.

Domenica stesso percorso, partenza Mass Start in Tecnica Classica, Elisabetta Amici (Cm

Valsassina) vince il titolo Italiano Master nella categoria F3 sulla 20km in 1h39’18”. Conclude la Coppa Italia finale al 3° posto Laura Colombo (Cs Esercito) altro podio per lei, dopo la vittoria di sabato si prende il 3° posto Assoluto sulla 20km in TC con 1h09’49”; a vincere è stata Veronica Silvestri (Gs Fiamme Gialle) con 1h09’17”, al 2° posto Francesca Franchi (Gs Fiamme Gialle) con 1h09’30”.

Bene anche Stefano Aldè (Cm Valsassina) 3° classificato sui 20km in TC nel Campionato Italiano Master nella categoria M4 con 1h36’23” e conclude al 3° posto nella Coppa Italia finale tra i Master. Nella Coppa Italia 8° posto per Aksel Artusi (Cs Esercito) con 1h02’47”; a vincere Giandomenico Salvadori (Gs Fiamme Gialle) con 1h01’54, al 2° posto Dietmar Noeckler (Fiamme Oro) con 1h01’55”, a chiudere il podio Luca Del Fabbro (Fiamme

Gialle) con 1h01’58”.